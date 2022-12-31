Bu besin bağırsakları makine gibi çalıştırıyor! Vücuttaki ödemi bir çırpıda yok ediyor…

Şalgam, baş ağrılarını, romatoid artriti ve ödemi tedavi etmek ve halk hekimliğinde hepatit, sarılık ve boğaz ağrısını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmıştır. Peki şalgam suyunun faydalarını biliyor musunuz? Gelin birlikte bir bakalım.
BAĞIRSAK SORUNLARINI GİDERİR
Düzenli olarak şalgam tüketimi, lif açısından zengin oldukları için uygun sindirime yardımcı olabilir. Geleneksel olarak, sebze çeşitli gastrointestinal rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Araştırmalar, daha yüksek miktarlarda diyet lifi tüketmenin bağırsak hareketine yardımcı olduğu için divertiküler hastalık riskini azaltabileceğini düşündürmektedir.
Bununla birlikte, yapılan çalışmalarda, yüksek diyet lifi alımının divertiküler hastalık riskini azaltabileceğini bildirmiştir. Günde 30 gr lif tüketen bireyler hastalık riskini %41 oranında azaltabilir. Aynı zamanda şalgam suyu mükemmel bir ödem attırıcıdır.
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARI ÖNLER
Şalgam, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilecek antidiyabetik, antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Özellikle sebzeler, kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilecek yüksek miktarda sağlıklı yağ içerir.
KANSER RİSKİNİ AZALTIR
Şalgamdaki glukosinolatlar ve izotiyosiyanatlar antikanser özelliklere sahiptir. Araştırmalar, şalgamın yumurtalık, kolon, mesane, akciğer, prostat ve meme kanserlerine karşı koruyucu etkilerinin olabileceğini belirtiyor.
ANTİDİYABETİK ÖZELLİKLERE SAHİP
Çalışmalar, şalgam özlerinin antidiyabetik etkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Sebzenin insülin glukagon oranını artırarak glikoz seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceği bildirilmektedir.
KİLO KAYBINI SAĞLAR
Şalgam özü, lipid metabolizmasında yer alan reseptörleri uyararak yağ hücrelerinde lipidlerin birikmesini engelleyebilir. Şalgam özü vücut ağırlığını, kan şekerini, lipid peroksidasyonunu, nitrik oksidi, toplam trigliseritleri ve kolesterol seviyelerini önemli ölçüde azaltmıştır.
SAĞLIKLI BİR CİLDE SAHİP OLABİLİRSİNİZ
Şalgam, zengin bir A ve C vitamini ve demir kaynağıdır. Hepsi sağlıklı cilt ve saçlar için gereklidir. A vitamini cilt fizyolojisi için önemlidir. Sebum üretimine ve aknenin önlenmesine yardımcı olabilir. Çiğ şalgam yeşillikleri ve diğer demir açısından zengin yiyecekler yemek saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilir.
ANEMİYİ AZALTIR
Demir eksikliği, aneminin önde gelen nedenlerinden biridir. Demir, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin önemli bir bileşenidir. Oksijenin vücudun her yerine taşınması için gereklidir. Şalgam demir açısından zengindir ve onları diyetinize dahil etmek, anemiden kaynaklanan yorgunlukla mücadelede yardımcı olabilir.