Bu besin bağırsakları makine gibi çalıştırıyor! Vücuttaki ödemi bir çırpıda yok ediyor…

SAĞLIKLI BİR CİLDE SAHİP OLABİLİRSİNİZ

Şalgam, zengin bir A ve C vitamini ve demir kaynağıdır. Hepsi sağlıklı cilt ve saçlar için gereklidir. A vitamini cilt fizyolojisi için önemlidir. Sebum üretimine ve aknenin önlenmesine yardımcı olabilir. Çiğ şalgam yeşillikleri ve diğer demir açısından zengin yiyecekler yemek saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilir.