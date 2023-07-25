Dikkat! Klimanın yaydığı büyük tehlike: Kaslardaki bu his...

"ATEŞ YÜKSELİYOR VE TERLEME AZALIYORSA ACİLE BAŞVURULMALI"

Özselçuk, "Sıcak hava özelikle yaşlılarda tansiyon kalp spazmı riskini artırır. Şeker hastalığı olan hastalarımızda şeker dengesizliklerine sebep olabilir. Enfeksiyona açık bir hale getirir hastayı. Kronik hastalığı olan hastalarımızda özellikle idrar söktürücü ilaçlar, tansiyon ilaçları, şeker hastalığı ilaçları kullanan hastalarımızda ilaç etkinliği değişebiliyor. Kullandıkları ilaçlar etkisiz olabiliyor ya da tam tersi ilacın etkinliği azalabiliyor. Bu nedenle kronik hastalığı olan ve ilaç kullanan hastalarımızın saat 10.00 - 18.00 arasında güneş ışığına direk maruz kalmamasını öneriyoruz. " dedi. Özselçuk, "Sıcakta ilk göstereceğimiz tepkilerden biri terlemedir. Terleme bizim için iyi birşey. Terlemenin olmasını istiyoruz ama terlemeyle su ve tuz atımı da olacaktır. Bu durum sıcak yorgunluğu gibi durumlara yol açabilir. Daha ileri durumlarda ise, terleme bitecektir ateş yükselecektir. Sıcak çarpması tablosu budur. Eğer hastanın ateşi yükselmeye başladı; vücutta terleme azaldı ve şuur bulanıklığı olduysa biz bu durumlarda acile başvurmalıyız. Fakat olay yerindeki ilk müdahale de önemli. Her durumda hasta su bulabiliyorsa içebilecek kadar şuuru yerindeyse mutlaka 1 litre kadar sıvı ayran ya da su gibi şeyler olay yerinde verilmeli" şeklinde konuştu.