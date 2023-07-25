Yüzdeki kırışıklıkları %95 artırıyor! Dışarı çıkmadan önce mutlaka bunu yapın

Yaz mevsimi itibariyle vatandaşların serinlemek için Van Gölü'ne girdiğini ifade eden Yeşilova, "Göldeki yansımalarla birlikte güneşin yan etkileri daha fazla olabiliyor. Özellikle fiziksel yaşlanma dediğimiz; insanların zamanla gözlerinde, göz kapaklarında ve alındaki çizgiler ve lekeler yüzde 90-95 güneşle birlikte artabiliyor. Bu birkaç günde aldığımız güneş dozuyla alakalı olan bir şey. İlerde çocuklarımızın cildinin erken yaşlanmasını istemiyorsak, düzenli olarak güneş koruyucularını kullanmamız lazım" dedi.