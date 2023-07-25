Yepyeni görünen bir banyonun formülü! 30 dakikada tüm derz aralarını temizleyen karışım…

Banyolarda, lekeli derzlerin en büyük sebebi; nemli ortamların sebep olduğu küf ve kalıntılardır. Ayrıca şampuan, duş jeli gibi ürünlerde biriktiğinde sarı ve turuncu tonlarında hoş olmayan bir görüntüye sebep olabilir.

Küflü veya rengi solmuş derzleri temizlemek, düşünüldüğünden daha kolaydır ve bu, bir banyoyu dönüştürmenin ve ona yeni bir soluk getirmenin hızlı bir yoludur. Sert bileşenlerden ve kimyasal içeriklerden uzak durmak istiyorsanız, solumaya zararlı olabilecek ürünleri riskli görüyorsanız bu formülü denemek sizler için uygun bir seçenek olabilir.

TikTok'ta @mama_mila olarak bilinen Chantel Mila, lekeli harcı yalnızca doğal maddeler kullanan "basit bir karışımla" nasıl "beyazlaştırdığına ve parlattığına" dair bir video paylaştı.