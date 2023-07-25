Yepyeni görünen bir banyonun formülü! 30 dakikada tüm derz aralarını temizleyen karışım…

Banyolarda, lekeli derzlerin en büyük sebebi; nemli ortamların sebep olduğu küf ve kalıntılardır. Ayrıca şampuan, duş jeli gibi ürünlerde biriktiğinde sarı ve turuncu tonlarında hoş olmayan bir görüntüye sebep olabilir.
Not: Bu ürünleri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.
Küflü veya rengi solmuş derzleri temizlemek, düşünüldüğünden daha kolaydır ve bu, bir banyoyu dönüştürmenin ve ona yeni bir soluk getirmenin hızlı bir yoludur. Sert bileşenlerden ve kimyasal içeriklerden uzak durmak istiyorsanız, solumaya zararlı olabilecek ürünleri riskli görüyorsanız bu formülü denemek sizler için uygun bir seçenek olabilir.
TikTok'ta @mama_mila olarak bilinen Chantel Mila, lekeli harcı yalnızca doğal maddeler kullanan "basit bir karışımla" nasıl "beyazlaştırdığına ve parlattığına" dair bir video paylaştı.
Mila'ya göre, "en sert derz lekesini bile beyazlatıp parlatacağı" için, bu ipucunda saatlerce ovalama zorunluluğu ortadan kalkıyor.
Bu "basit karışımı" yapmak için bir bardak kabartma tozu , bir bardak hidrojen peroksitin üçte biri, bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ve bir fırçaya ihtiyacınız bulunuyor.
Kabartma tozu güvenli bir koku giderici, beyazlatıcı ve ev temizleyicisidir ve etkili bir şekilde derzleri de temizleyebilir.
Kabartma tozu aynı zamanda hafif bir aşındırıcı olduğundan, derz aralarını temizlemek için kullanılması evlere fayanslarını çizme riski olmadan temizleme fırsatı sağlar.
Hidrojen peroksit, fazladan bir oksijen atomu olan suya benzer bir kimyasal bileşime sahiptir. Güneş ışığında hızla oksijen ve suya ayrışır. Doğal bir dezenfektan olmasının yanı sıra, kiri yumuşatarak lekeleri çıkarır. Aslında, hidrojen peroksit "oksijenli ağartıcı" olarak da bilinir.
Hidrojen peroksit normal karolara veya renkli harçlara zarar vermez. Ancak evlerde cilalı mermer üzerinde kullanılmamalıdır.
Karışımı bir harç fırçasıyla uygulayın ve karışım "lekeleri ve birikintileri yumuşatıp çıkarana" kadar 20 dakika bekletin.
Bu sürenin sonunda, tüm lekelerin üzerinden temiz bir bezle geçin. Lekelerin kolaylıkla ortadan kalktıklarını göreceksiniz.Güneşe çıkarken gözlük takmamanın ağır sonuçları olabilir: "Kornea yanığı" "Ben küçükken sarışındım" diyorsanız dikkat! Sebebi pigmentleriniz... Hiçbir mutluluk için geç değil! Düğünlerini 48 yıl sonra yaptılar...