İbrahim Saraçoğlu’ndan iltihap söktüren tarif: Bu bitki vücutta zararlı hiçbir şey bırakmıyor, iç organları tertemiz yapıyor...

Birçok fesleğen türünün arasından öne çıkan reyhan, mor ve kırmızı olabildiği gibi yeşil olarak da tüketilebilir. Fakat özellikle mor fesleğen, çok güçlü bir kokuya sahip olması sayesinde birçok yemeğe lezzetli bir aroma katar.

İçeriğinde bulunan lutein, zeaksantin, beta-karoten ve beta-kriptoksantin gibi antioksidanlar sayesinde vücutta yoğun bir yenileyici etkiye sahiptir. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken; bitkinin bu içeriğinin uçucu yağlarından gelmesi sebebiyle özellikle taze formda tüketilmesi. İbrahim Saraçoğlu'nun da tavsiyeleri arasında bulunan reyhan tüketimi, farklı formları ile birçok fayda sağlayabilir.

Reyhan, tüm bunların yanı sıra "öjenol" adı verilen çok güçlü bir bileşiğe sahiptir ve antioksidanlar, beta-karoten içeriği ve antosiyanin adı verilen yapılar sayesinde hücre hasarı riskini beraberinde getiren serbest radikallere karşı önemli bir koruyucu etki sunar.

"SERBEST RADİKALLERİN BAŞ DÜŞMANI"

Kanserden artrite, diyabetten kalp hastalığına birbirinden farklı rahatsızlığa sebep olabilecek serbest radikallere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

Reyhan, içeriğindeki fitokimyasallar ise; akciğer, karaciğer, cilt ve hatta ağız kanseri gibi birbirinden farklı kanser türlerine karşı koruma sağlar.