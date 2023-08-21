İbrahim Saraçoğlu’ndan iltihap söktüren tarif: Bu bitki vücutta zararlı hiçbir şey bırakmıyor, iç organları tertemiz yapıyor...

Birçok fesleğen türünün arasından öne çıkan reyhan, mor ve kırmızı olabildiği gibi yeşil olarak da tüketilebilir. Fakat özellikle mor fesleğen, çok güçlü bir kokuya sahip olması sayesinde birçok yemeğe lezzetli bir aroma katar.
"VÜCUDU YENİLER"
İçeriğinde bulunan lutein, zeaksantin, beta-karoten ve beta-kriptoksantin gibi antioksidanlar sayesinde vücutta yoğun bir yenileyici etkiye sahiptir. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken; bitkinin bu içeriğinin uçucu yağlarından gelmesi sebebiyle özellikle taze formda tüketilmesi. İbrahim Saraçoğlu'nun da tavsiyeleri arasında bulunan reyhan tüketimi, farklı formları ile birçok fayda sağlayabilir.
Reyhan, tüm bunların yanı sıra "öjenol" adı verilen çok güçlü bir bileşiğe sahiptir ve antioksidanlar, beta-karoten içeriği ve antosiyanin adı verilen yapılar sayesinde hücre hasarı riskini beraberinde getiren serbest radikallere karşı önemli bir koruyucu etki sunar.
"SERBEST RADİKALLERİN BAŞ DÜŞMANI"
Kanserden artrite, diyabetten kalp hastalığına birbirinden farklı rahatsızlığa sebep olabilecek serbest radikallere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.
Reyhan, içeriğindeki fitokimyasallar ise; akciğer, karaciğer, cilt ve hatta ağız kanseri gibi birbirinden farklı kanser türlerine karşı koruma sağlar.
"DİYABETE KARŞI KORUYUCU"
Ayrıca diyabet sorunuyla mücadele ediyor veya diyabetten korunmaya çalışıyorsanız, yüksek kan şekeri düzeylerini düşürmek için reyhan tüketebilirsiniz. Özellikle yapılan hayvan çalışmalarında, tüketilen reyhan özünü etkili olduğu ve kan şekeri düzeylerin düşürdüğü gözlemlenmiştir.
"YÜKSEK TANSİYONU DENGELEYEBİLİR"
Reyhan tüm bunların yanı sıra; tansiyon üzerinde de etkilidir. Yüksek tansiyon olarak olarak bilinen yüksek kan basıncı düzeylerini dengelemek için; reyhan tüketilebilir. Kalsiyum kanallarını bloke ederek tansiyonu dengelemeye yardımcı olan reyhan, etkili bir düzenleyicidir.
Reyhanda bulunan uçucu yağlar ise; kolesterol ve trigliserit seviyelerini düzenleyerek sağlıklı bir kalp-damar yapısına sahip olmaya katkıda bulunur. Reyhan ayrıca kaslasın ve kan damarlarının gevşemesine izin verir. Kan akışını iyileştirebilen bu durum, içeriğindeki magnezyum içeriğiyle de yardımcı olur.
"RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDE DE ETKİLİ"
Reyhan, aynı zamanda Asya tıbbında da oldukça fazla kullanılan bitkilerden biri. Ruh sağlığı üzerinde de etkisi olan reyhan, aynı zamanda kaygı ve depresyonu hafifletirken, düşünme yeteneğini artırma yönünde de olumlu etkilere sahiptir.
"İLTİHABI SÖKÜP ATIYOR"
İltihapla da savaşmayı sağlayan reyhan, içeriğindeki öjenol, linalool ve sitronelol de dahil olmak üzere farklı uçucu yağlar vücutta iltihap düzeyini düşürebilir. Özellikle artrit gibi kronik iltihap sonucunda oluşan rahatsızlıklara karşı adeta bir koruma kalkanına dönüşebilen bu etki sayesinde; reyhanı kronik iltihaplanmaya karşı kullanabilirsiniz.
Reyhanın içeriğindeki uçucu yağlar, aynı zamanda antibakteriyel özellikleriyle de biliniyor ve solunum, idrar ve cilt enfeksiyonlarında faydalı içerikleriyle bu enfeksiyonlara karşı mücadele etmeyi kolaylaştırıyor.
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