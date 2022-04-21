Yanıkları yok ediyor, kalbinizi yeniliyor! Doğanın az bilinen mucizesi

Adından da anlaşıldığı üzere sağlığımıza birçok faydası bulunan kudret narı hakkında ne kadar bilgiliyiz? Kudret narı tropikal ve kabakgil ailesinden olan sarmaşık şeklinde bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Kudret narının içerisinde kırmızı renkte zehirli olduğu bilinen çekirdekleri bulunmaktadır. Mevsim olarak sonbahar aylarında olgunlaşmaya başlamaktadır.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 10:05

Bin derde deva! Antibiyotik etkisi sarımsaktan bile daha fazla, bakterileri yok ediyor Kudret narı ile ilgili yapılan çalışmalarda; obezite, diyabet (şeker hastalığı) gibi hastalıklarda etkili olduğu ve bağışıklığı güçlendirdiği yönünde sonuçlar ortaya çıkmış, ayrıca kanserli hücrenin büyümesini engellediği bile bulunmuştur.

KUDRET NARININ BİLİNEN FAYDALARI NELERDİR? Mide ve bağırsak sağlığı için birebir Kudret narı mide sorunlarını çok hızlı bir şekilde çözmektedir. Özellikle gastrit ve ülser gibi hastalıklar üzerinde oldukça etkilidir. Mide hastalığına sahip olan kişilerin, zeytinyağı ile beraber günde bir kaşık tüketmeleri hastalığın hafiflemesine yardımcı olacaktır. Kan şekerinin düzenlenmesinde rol oynar Kudret narı içerdiği doğal bileşimler sayesinde kandaki şekeri dengeleyerek, kan şekerinin düşmesine engel olmaktadır. Aynı zamanda tip2 diyabet hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Yapılan bir çalışmada kudret narı ekstresi kullanan diyabet hastalarının tokluk şekerinin ve HbA1c değerinin yüksek oranda düştüğü görülmüştür. Kanser hücrelerinin yayılmasını önler Kudret narı kanserli hücreler ile savaşmaktadır. Özellikle aç karna tüketilen bir tatlı kaşığı kudret narının meme kanserine karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucudur Kudret narının kan sulandırıcı etkisi vardır. Kalp damar ve yüksek tansiyona iyi gelse de özellikle regl öncesi, hamile ve emzirme döneminde kullanılması oldukça sakıncalıdır. Kan sulandırıcı ilaç kullananların da doktora sormadan tüketmemesi gerekmektedir. Yanık ve yara lekelerinin tedavisinde rol oynar Vücuttaki yanık ve yara lekelerini gidermede kullanılmaktadır. Çekirdekleri çıkarılmış kudret narını ezip macun haline getirin ve cam bir kavanozda üzerine biraz saf zeytinyağı ekleyip yaklaşık 1 sene kadar yara ve yanık leke tedavisi için kullanabilirsiniz.