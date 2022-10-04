Astrolog Ayça Koçak

9 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan Koç Dolunay'ı oldukça büyük etkilerle gökyüzünün hayatımıza yansımalarını taşıyor. Özellikle bazı doğum tarihi aralıklarında doğan kişiler için büyük değişimleri öngören bu dolunayda sağlıktan ilişkilere oldukça farklı enerjilerle karşılaşabilirsiniz. İşte o etkiler...





Dolunayın Koç burcunda gerçekleşmesi ne gibi farklar yaratır? Koç burcu neleri temsil ediyor?

Koç burcu öncü bir burçtur. Mücadele, cesaret, atılganlık, yeniden başlamak, girişimci davranmak ve liderlik temaları ön plana çıkar. Fakat bunun yanı sıra düşüncesizce hızlıca alınan kararları da ifade eder. Çünkü koç burcu kendinden o kadar emindir ki ortalığı adeta bir anda yakıp yıkabilir. Koç burcunun karşıt burcu terazidir dolayısı ile ben sen dengesi gündeme gelebilir. Terazi burcu ikili ilişkilerde denge arar ve uyum yaratmaya özen gösterirken koç burcu daha çok kendi alanını koruma peşindedir. Dolayısıyla ben ve biz kavramlarında bir çok çatışma çıkabilir. İş ve aşk ayrımı olmaksızın hayatımızı gözden geçirecek bir dolunay olacaktır. 30 Ekim tarihinde Mars gezegenin retro pozisyonuna geçmesiyle aslında dolunayda pimi çekilen her şey bir patlama enerjisine dönüşebilir.

Dolunaydan özel olarak daha fazla etkilenecek bir burç veya burçlar var mı? Bu burçları neler bekliyor?

En fazla etkilenecek cümlesini şöyle açıklayabilirim; Doğum haritasında koç burcunun bulunduğu alandan etki alacak herkes… Fakat tabi bazı burçlar bu deneyimi sarsıcı hissedecek. Özellikle Koç burçları, İkizler, Yay ve Terazi burçları deneyimlerini diğer burçlara göre daha kalıcı yaşayacaklar.

Ayrıca 1971-1976-1981-1990-1999-2008 doğumlular ekim ayı itibariyle hayatlarında yüzleşmek, adaletin yerini bulması gibi durumlar yaşayacaklar. Kadersel planda bir buçuk yıllık süreç içerisinde unutamayacakları dönüm noktaları olabilir. Bazısı en yakınındakinin ölümüyle aydınlanan sır perdesiyle yüzleşebilir, kimi derin bir aşkın çemberinden geçtiği unutmak zorunda olduğuyla yeniden kavuşabilir veya sağlık alanında bir türlü dermanını bulamayan

1971-1976-1981-1990-1999-2008 doğumlular mucizeye tanıklık edebilir. Unutmayın ki bizim şer gördüğümüzden başka bir hayır vesile olabilir… Geçmişte yarım kalanların tamamlanmasını yaşayabilirsiniz.

1973 Doğumlular 2026 Yılında geriye dönüp baktığınızda yaşanmışlıkların iziyle gurur duyacaksınız 2022 2023 yılları sizin için epey zorlayıcı ruhsal açıdan anlamlandıramadığınız tabiri caizse hayatın sillesini yediğiniz süreçler.

"Şunu yapmayın" veya "bunun için en uygun zamanlar" dediğiniz öneriler bulunuyor mu dolunay için?

Kavga etmekten öfkelenmekten kaçının. Niyetlerinize ve isteklerinize odaklanın. Meditasyon yapabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Saç ve cilt maskeleri dolunay döneminde oldukça başarılı sonuçlar verir. Dolunay döneminde oldukça uykusuz kalabilirsiniz yada baş ağrılarınız artabilir yoğun stresli bir dönemi dolunay döngüsüne denk getirmemeye özen göstermelisiniz.

Stres yönetimi dolunay zamanlarında azalır. Dolunay günlerinde her zamankinden daha fazla vücudun suya ihtiyacı olur bol bol su tüketmelisiniz. Dolunay dönemlerinde daha önce başlattığınız yada işin içinden çıkamadığınız durumların sonucuna odaklanmalısınız. Yeni aylarda ise ritüeller yapılabilir yeni başlangıçlar yapılabilir.

Koç dolunayının etkileri ne zamana kadar devam edecek ve bu süreçte nelere dikkat etmeliyiz? Dolunayın tetikleyeceği şeyler var mı?

Sağlık, felaket, dünya olayları, kazalar vb. gibi. 9 Ekim -5 gün veya +5 gün döngüsünde depreme işaret ediyor gökyüzü. 10 Ekim itibariyle yoğun yağışlar sebebiyle su baskınları yaşanabilir.

30 Ekim Mars Retrosuyla birlikte ise sağlık açısından tehlikeli dönemleri işaret ediyor özellikle cilt üzerinde oluşabilecek daha önceki yazımda da bahsettiğim gibi salgın oluşabilir. (Kaşıntı, lekeler ve bulaşıcılık…)

Mars retrosu ikizler burcunda olacağı için patlamalar ve trafik kazaları 12 ocak 2023 tarihine kadar sarsıcı olabilir.