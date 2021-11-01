Doç. Dr. Gökhan Okan

Beslenme düzeni genel vücut sağlığı kadar cilt sağlığını da etkilemektedir. Besinlerin türü, hazırlanma şekli, pişirme koşulları cilt sağlığı için önemlidir. Doğru beslenme cilt hücrelerinin güçlü ve sağlıklı olmasına yardımcı olur. Cilt sağlığı için doğru beslenme, doğru kozmetik ürün kullanımı ve doğru kozmetik işlemler bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Cilt sağlığı için önemli olan vitaminler nelerdir?

Vitaminler cilt sağlığı, kırışıkların azaltılması ve kırışıklık oluşumun geciktirilmesinde önemli rol oynayan maddelerdir. Antioksidan etkileri nedeniyle cilt için ciddi yarar sağlarlar. Sağlıklı bir cilt için gerekli olan vitaminler şu şekilde özetlenebilir:

Vitamin A: Hayvansal gıdalardan alınan A vitamini retinoidler, bitkisel gıdalardan alınan A vitamini ise karotenodiler olarak isimlendirilir. Cildin elastikiyet ve nem kazanması, UV ışınlarının zararlı etkilerinden korunmasında etkisi vardır. Ayrıca cildin yağ dengesi ve Ph oranının düzenlenmesinden de sorumludur. Eksikliğinde ciltte kuruma, nemsizlik, pul pul dökülmeler görülür. Tatlı patates, havuç, ıspanak, kara lahana, bezelye, kavun yoğun A vitamini içeren besinlerdir.

Vitamin C: Serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyucu, kolajen sentezini düzenleyici, yara iyileşmesini hızlandırıcı, cilt lekelerini azaltıcı etkileri vardır. Çilek, yeşil biber, brokoli, portakal, greyfurt, karnabahar C vitamini bakımından yoğun besinlerdir.

Vitamin E: Cildi nemlendiren, serbest radikallarden zarar görmesini engelleyen etkisi vardır. Bitkisel tohumlarda, mısır özü, ayçiçeği, susam ve fındık gibi bitkisel yağlarda yoğun miktardadır.

Vitamin B3: Cilt bariyerini güçlendirerek, hem cildin dış etmenlerden zarar görmesini, hemde cildin daha iyi nemlenmesini sağlar. Cilt lekelerini azaltıcı etkisi vardır. Tavuk, ton balığı, hindi, sığır eti, kuşkonmaz ve somon balığı Vitamin B3 bakımından yoğun olan besinlerdir.

Vitamin K: Hasarlı kan damarlarını onaran, yaraların çabuk iyileşmesini sağlayan, cildin elastikiyetini sağlayan bir vitamindir. Dışarından alınacağı gibi bağırsak bakterileri tarafından da salgılanmaktadır. Lahana, karnabahar, yeşil çay, soya fasulyesi ve marul K vitamini bakımından yoğundur.

Vitamin H (Biotin): Saç ve tırnak sağlığı açısından önemli olan bir vitamindir. Süt, karaciğer, ceviz, tahıllar, soya biotin bakımından önemli gıdalardır.

Cilt sağlığı için önemli olan vitaminler dışında başka maddeler var mıdır?

Demir, çinko, koenzim Q ve esansiyel yağ asitleri en az vitaminler kadar cilt sağlığı için önemlidir. Cildimizin sağlıklı görünmesine ve hastalıklardan korunmasına yardımcı olurlar.

Demir cildimiz için çok önemli olan bir mineraldir. Eksikliğinde saç dökülmesi, tırnak kırılması, ağız kenarı ve vücutta yaralar, dilde hassasiyet gibi bulgular gözlenir. Eksikliğinin erken teşhis edilip, tedavi edilmesi gerekir. Kırmızı et, karaciğer, balık, yumurta sarısı, kuru üzüm, baklagiller, ceviz, badem, fıstık ve soya fasulyesi demirin yoğun olduğu besinlerdir.

Çinko özellikle bağışıklık sistemine etkisi fazla olan bir mineraldir. Eksikliğinde saç dökülmesi, ağızda yaralar, vücutta yaralarda geç kapanma, sivilcelenme gözlenir. Deniz ürünleri, et, baklagiller, tahıllar, yumurta, süt ve bezelye çinko bakımından yoğundur.

Koenzim Q vücutta doğal olarak üretilen, yaşla birlikte azalan bir antioksidandır. Cildi serbest radikallerden koruyucu etkisi vardır.

Omega 3, omega 6 gibi esansiyel yağ asitlerinin cilt bariyerini, kan dolaşımını düzenleyici, su kaybını engelleyici etkileri vardır.Eksikliklerinde ciltte kuruma, nemsizlik, ekzema tarzı döküntüler oluşur. Zeytinyağı, kanola yağı, yeşil sebzeler, ceviz ve balık yağı esansiyel yağ asitleri bakımından zengin besinlerdir.

Cildimize zarar veren beslenme şekli var mıdır?

Cildimizin sağlıklı görünmesini sağlayacak gıdaları tüketmenin yanında, zarar verecek maddelerden de uzak durmak gerekmektedir. Kızartılmış, soslanmış ve katkı maddeler içeren gıdalar, şekerli ürünler, fastfood tüketimi, cildin oksidasyonunu arttırarak yaşlanma sürecini hızlandırır. Yetersiz su tüketimi hücre onarımını aksatarak cildin hassaslaşmasına, cildin kurumasına ve kırışıkların belirginleşmesine yol açar. Alkol, fazla kafein tüketimi serbest radikal oluşumuna neden olarak cilt yaşlanmasını hızlandırır. Serbest radikaller sağlıklı hücrelere zarar veren moleküllerdir. Vücutta serbest radikaller arttığında ciltte soluklaşma, kırışıklar gözlenir.

Kış mevsiminde cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Soğuk hava cildin nemini azaltmaktadır. Cilt kuruluğu bu yüzden kış aylarında artar. Kuruluk ilerlediğinde kızarıklık, pullanma ve kaşıntı ile kendini belli eden egzamaya dönüşür. Kış mevsiminde banyolar ılık suyla yapılmalı, banyo esnasında kurutmayan sabunlar ve duş jelleri tercih edilmelidir. Banyo sonrası mutlaka nemlendirici sürülmelidir. Su tüketimi arttırılmalıdır. Biotin, çinko, folik asit ve omega 3 bakımından yoğun besinler tüketilmeli, gereğinde takviye ürünler alınmalıdır.