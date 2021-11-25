Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya

Her şeyde olduğu gibi güzellik algısı, beğeniler, zevkler ve tercihler de değişiyor. Çoğu zaman bu değişimi yönlendirenler ünlü simalar, İngilizce "İnfluencer" yani tercihlere öncülük edenler oluyor.

Kaşlar belli dönemlerde, ünlülerin önderliğinde inceldi, yok edildi, yay gibi kıvrıldı, kavislendirildi. Mesela 1970-80 lerin sinema oyuncularına bakalım, Gülşen Bubikoğlu, konple alınmış ve üzerine incecik,kalemle çizilmiş kaşların örneklerinden biridir. Şimdi böyle yay gibi çizilmiş kaşlar görüyor muyuz etrafımızda?

Son dönemde her şeyde olduğu gibi doğala dönüş var. Bu eğilimle beraber, kaşlar neredeyse hiç alınmıyor, olabildiğince kalınlaştırılıyor, daha da gürleşmesi için uğraşılar veriliyor.

Bu trendin örneklerinden biri de Yasemin Özilhan oldu. Yıllar önceki kaşlarına bakın, bir de şimdiki kaşlarına. Arasında epey fark var. Şu an kullandığı düz ve kalın kaşların onu daha doğal, genç ve modern gösterdiği tartışmasız, eskiden kullandığı ince alınmış, yay gibi kaşları şimdi olsa demode bulunurdu.. Halbuki o dönemde ince alınmış ve kavisli kaşlar trenddi.

Sadece kaşlar değişmedi tabii; kaşların yay gibi ince alındığı zamanlarda kadınlar günlük hayatta etek, elbise, topuklu ayakkabı giyer, mutlaka makyaj yaparken, şimdi düz, doğal görünümlü kaşlara sahip kadınlar günlük hayatında jean, spor ayakkabı giyiyor, makyajsız görünüm için çabalıyor.

Peki bu döngünün sonu nereye gidiyor, en son tam şuan nedir trend? diye sorarsanız ikisinin ortasındayız. Yani şimdi düz kalın kaşlar biraz kavislendirilmeye ve kaldırılmaya başlandı. Bu akımın öncülerinden biri "Gigi Hadid" oldu. Yine doğal, yine modern ama hafif feminen.. mümkünse çok alınmadan dağınık bırakılan ama göz üstünde hafif yuvarlanıp kavislenmiş ve kalkık duran, havaya kaldırılarak taranmış kaşlar. Gigi Hadid in şuanki kaşlarına bakarak tam olarak neyi tanımladığımı anlayabilirsiniz.

Peki herkes sahip olabiliyor mu bu kalın ama yuvarlak hatlı, kavislenmiş doğal kaşlara? Hayır tabii.. Zamanında çok ince olması İçin düzenli alınan kaşları küsmüşler var, bir de tabii genetik olarak kaş alımı ile kaşları şekillenebilecek yoğunlukta kaşları olmayanlar..

Peki ne yapacaklar en azından kendi yüz ve göz hatlarına uygun hafif kavisli ve kalkık kaşlara sahip olmak için..

İki yöntem var. Kaş kontürü ve kaş kaldırma gerçek kaş görünümünde kıl tekniği ile yapılan kaş kontürü uygulaması kaşlarını dolgunlaştırmak isteyen kadınların en çok başvurduğu yöntem oldu. Gerçekten işin ehli, bilgili ve tecrübeli kişilerce yapılan kıl tekniği kaş kontürü uygulaması, gerçek kaş görüntüsü ile, çok güzel sonuç veriyor. Gelelim kaşları kaş kontürü kıl tekniği ile gürleştirdikten sonra daha kalkık olması için başvurabileceğimiz yollara..

Botox bunlardan ilki. Kaş bölgesine yapılan botox uygulaması ile kaşlar daha dinç bir ifadeye gelebiliyor. Düşük kaşların yüze verdiği yorgun ifadeyi en doğal şekilde daha dinç gösterebilmenin ilk yolu bu. İşinin ehli tecrübeli doktorlarca, doğru noktaya, doğru dozda yapılması önemli tabii. Kadınlar bunu da çok tercih ediyorlar.

Anlatabilmem o ki, yaklaşık 20 yıldır bu hep demode gösterilen kavisli kaşlar, doğal formunda kalınlaştırılarak trend hale getirildi bu yıl. Yani artık yine doğal, alınmayan, hafif kıvrımlı yüksek kaşlar beğeniliyor. Herkes kaş kaldırma uygulamalarını araştırıyor, Sonu nereye gider bu trendin diye sorarsanız da, kaşların hiç bir zaman düşük olmayacağını söyleyebilirim. Muhtemel yine kavis ve düzler arasında ama, hiç ip gibi ince kaşlara gitmeden, arada seyredecek bir beğeni dönemi olacak. 👍🏻

Doğal kaşlarınızı koruyun, onlar hep trend olacak ✋