Pasta Şefi Didar Yanar

Glutensiz beslenme özellikle son zamanlarda çok sık görülen bir beslenme tarzı oldu. Kimi zorunluluk yüzünden glutensiz beslenirken, kimileri ise daha sağlıklı yaşamak için bu beslenme tarzını seçiyor.

PEKİ GLUTEN NEDİR?

Gluten: Buğday ve diğer tahıllarda bulunan bir proteindir. Buğday unu, diğer tahıllara oranla yani çavdar, mısır, pirinç, yulaf gibi ürünlerden daha yüksek oranda gluten içerir. İki birleşenden meydana gelir bunlar Glutenin ve Gliadin dir.

Glutenin: Ürünün güçlü ve iyi bir yapı kazanmasını sağlar. Buna bağlı olarak mayalanma esnasında ortaya çıkan gazın ürünün içinde tutulmasına yardımcı olur.

Gliadin: Hamura elastikiyet özelliği kazandırır. Böylece ürün mayalanırken ve pişerken genleşir.

Kimi insanlar çölyak (celiac) denilen ve glutenden kaynaklanan bir türlü hastalığa sahiptir. Gluten içeren ürünler tüketemezler. Çölyak Hastalığı ince bağırsağın, GLUTEN adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllar gluten içerir.

Alınan gıda, ince bağırsakta bileşenlerine ayrıştırılıp bağırsak mukozası üzerinden kana karışır. Vücudumuzun yeterince gıda alabilmesi, ince bağırsakta çok sayıda bulunan ve villus çıkıntıları olarak adlandırılan kıvrımlar tarafından sağlanır. Çölyak Hastaları glutenli yiyecekler tükettiklerinde bağırsak mukozasında alerji nedeniyle villus çıkıntıları ve kıvrımları tahrip olarak azalır ve küçülürler. Böylece bağırsak yüzölçümü gittikçe azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme yetersizliği, arkasından da hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Çölyak hastalarının tek tedavisi kanıtlanmış olan glutensiz diyettir.

Peki ya ben çölyak hastası değilsem ama glutensiz beslenmek istiyorsam ne kadar doğru yapıyorum dediğinizi duyuyorum. Glutensiz beslendiğinizde; kansızlığınız yaşamazsınız, tırnaklarınız sağlıklı olur, kan şekerinizi dengelersiniz, kilo vermenize yardımcı olur, ödemlerinizin azalmasına yardımcı olur, troit ile alakalı sorunlarınız var ise çözmeye yardımcı olur.

Glutensiz beslenmek istediğinizde mutlaka doktorunuza danışın çünkü gereksiz yere glutensiz gıda tüketimi; lif, tiamin (B1),folat (B9),A vitamini, magnezyum, demir ve kalsiyum yetersiz alımına ve beslenme sorunlarına neden olur. Aynı zamanda glutensiz diyetler civa ve arsenik gibi toksik metal riskine sahiptirler.

Bu kadar glutensizlikten bahsetmişken 2 tane tarif vermeden geçmemeyim.

GLUTENSİZ UNDAN ÇİKOLATALI YEŞİL KABAKLI KEK

MALZEMELER

Yumurta 2 adet

Şeker 200 gr

Zeytin yağ 85 gr

Bitter çikolata 65 gr

Glutensiz un 210 gr

Kakao 20 gr

Tuz bir çimdik

Karbonat 3 gr

Yeşil kabak 200 gr

YAPILIŞI

Şeker ve yumurtayı beyazlayana kadar çırpın. Çikolatayı eritin ve zeytin yağ ile birlikte yumurtalı karışıma ekleyip karıştırın. Yeşil kabak hariç tüm ürünleri koyup karıştırın. Yeşil kabağı rendeleyip suyunu sıkın ve en son onu ekleyerek iyice karıştırın. Kek kalıbınızı yağlayın ve kekinizi dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst açık ya da alt üst fanlıda fırına göre değişiyor ısıtın. Ben ortalama 1 saatte pişiriyorum ama siz mutlaka kontrollü gidin ki eminim herkes fırınının ayarını biliyordur. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis yapın. Şimdiden afiyet olsun şifa olsun.

ERİKLİ KEK

MALZEMELER

Toz fındık 200 gr

Esmer şeker 200 gr

Siyez unu 90 gr

Chıa tohumu 25 gr

Karbonat 25 gr

Tuz 1 çimdik

Elma suyu 150 gr

Hindistancevizi yağı 30 gr

Kuru erik 90 gr

YAPILIŞI

Kuru erikleri küp küp doğrayın ve tüm malzemeyi iyice karıştırın. Küçük cupcake kalıplarına dökerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst açık ya da alt üst fanlıda fırına

göre değişiyor ısıtın. Ben ortalama 20 dakikada pişiriyorum ama siz mutlaka kontrollü gidin ki eminim herkes fırınının ayarını biliyordur. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.