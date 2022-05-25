Pasta Şefi Didar Yanar

MUZLU GLUTENSİZ KEK

Malzemeler

· 40 gr tereyağı

· 35 gr hindistan cevizi yağı

· 140 gr kinoa unu

· 3 adet yumurta

· 100 gram esmer şeker

· 2 adet orta boy olgunlaşmış muz

· 5 gr vanilya özütü

· 35 gr hindistan cevizi

· 10 gr kabartma tozu

· 35 gr süt

HAZIRLANIŞI: Tereyağ, Hindistan cevizi yağı ve şekeri çırpıcıya atın. Krema kıvamına gelene dek çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin ve yine homojen bir görünüme sahip olana kadar çırpın. Vanilyayı ve sütü ekleyin. Muzları bir kapta bir çatal yardımıyla iyice ezin ve karışıma ekleyip çok kısa süre karıştırın. En son elenmiş un kabartma tozu ve hindistan cevizini ekleyip bir spatula yardımıyla alttan üste doğru, unlar gözden kaybolana kadar karıştırın. 22x22 lik bir kek kalıbını yağlı kağıtla kaplayıp karışımı içerisine dökün, her yerine eşit miktarda dağılması için kabı sallayın ve kabı tezgaha hafifçe vurun. 165 derecede 40 dk pişirin. Afiyet olsun.

KİNOALI KURABİYE

Malzemeler

· 150 gr kinoa gevreği

· 50 gr öğütülmüş keten tohumu

· 50 gr dövülmüş badem

· 1 adet olgunlaşmış muz

· 30 gr kakao

· 10 gr tarçın

· 40 gr bal Servisi için:

· 100 gram bitter çikolata

HAZIRLANIŞI: Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra fırını önceden 170 derecede ısıtın. Muzu püre haline getirdikten sonra bal, tarçın ve kakaoyla karıştırın. Kinoa gevreği, öğütülmüş keten tohumu ve dövülmüş badem kattığınız kurabiye hamurunu hafif yapışkan bir hamur haline gelene kadar karıştırın. Arzu ettiğiniz büyüklükte hazırladığınız kurabiyeleri, aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika, üzerleri ve taban kısımları hafif bir renk alana kadar pişirin. Küçük parçalara ayırdıktan sonra cam bir kaseye aldığınız bitter çikolatayı, kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü eritin. Fırından alıp ılınmaya bıraktığınız kurabiyelerin taban ya da kenar kısımlarını eritilmiş bitter çikolataya batırdıktan sonra yağlı kağıt üzerinde soğutun. Afiyet olsun.

PİRİNÇ UNLU MUHALLEBİ

Malzemeler

· 1000 gr süt

· 200 gr şeker

· 55 gr pirinç unu

· 1 adet çubuk vanilya

· 20 gr tarçın (üzerine serpmek için)

HAZIRLANIŞI: Pirinç unu ve şekeri bir tenceye alın. Bir çay bardağı kadar sütü pirinç unu ve şekerle karıştırın. Kalan sütü de yine karıştıra karıştıra ilave edin. Vanilya çubuğunu ortadan ikiye bölün ve taneleri bıçağın tersi ile süte ilave edin. Kenarlarından kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve karıştırmaya devam edin. 1-2 dakika dumanını çıkana kadar karıştırın ve kaselere alarak oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 1-2 saat soğuduktan sonra üzerine tarçın serperek servis edin. Afiyet olsun.