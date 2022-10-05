Pasta Şefi Didar Yanar

HAVUÇ TATLISI

Malzemeler: · 4 adet orta boy havuç · 840 gr süt · 35 gr tam buğday unu · 40 gr yulaf ezmesi · 8 adet hurma (suda bekletilmiş) · 110 gr labne · 50 gr bal · 50 gr dövülmüş ceviz içi · 7 gr tarçın

HAZIRLANIŞI: Havuçları rendeleyin ve tavada yumuşayıncaya kadar kavurun. Soğumaya bırakın. Bir tencereye sütü ve tam buğday ununu ekleyin. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Rondoya havuç, yulaf ezmesi ve suda beklemiş hurmayı ekleyip çekin. Karışımı servis edeceğiniz kalıbın tabanına yayın. Pişirdiğiniz muhallebinin içine bal ve labne peynirini ekleyip karıştırın. 2 saat buzdolabında bekletin. Muhallebi soğuduktan sonra, havuç tabanının üzerine ekleyip 1 saat daha buzdolabında bekletin. Üzerine tarçın ve ceviz ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.

PEKMEZLİ UN HELVASI

Malzemeler: · 180 gram tereyağı · 135 gr ayçiçek yağı · 720 gr süt · 250 gr pekmez · 420 gr un

HAZIRLANIŞI: Küçük bir sos tenceresinin içerisine süt ve pekmezi aktarın. Kısık ateşte hafif ılık olana kadar karıştırın. O sırada yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisine tereyağını alın ve üzerine sıvı yağ ekleyerek erimesi için karıştırın. Tereyağı eriyince unu azar azar ilave edin ve bir yandan da karıştırmaya devam edin. Kıvamı hafif koyulaşmaya başlayınca süt-pekmez karışımını içine azar azar ilave edin ve diğer taraftan da karıştırmaya devam edin. Helvanın kıvamı iyice koyulaştığında yağlı kağıt serili baton kek kalıbına aktarın. Oda sıcaklığında bir süre dinlendirdikten sonra buzdolabına kaldırın ve 1 saat kadar soğutun. Çıkarıp dilimleyerek servis edin.

ARMUTLU TART

Malzemeler: · 200 gr yumuşak tereyağı · 80 gr pudra şekeri · 2 yumurta · 30 gr yoğurt · 600 gr un

Badem Kreması Harcı; · 300 gr badem unu · 250 gr tereyağı · 6 adet yumurta · 250 gr toz şeker · 120 gr un · 2 tatlı kaşığı badem likörü

Diğer malzemeler: · 1 adet kabuk tarçın · 2 adet Deveci armudu · 3 yemek kaşığı toz şeker · Yeterli su · Pudra şekeri

HAZIRLANIŞI: Yoğurulan hamuru top haline getirin ve streçleyerek buzdolabına koyun. 45 dakika dinlendirin. Daha sonra tart kalıbı iyice yağlayın. Buzdolabında dinlenen hamuru merdane ile açın, içine koyun ve tart kalıbının kenarlarını da kaplayacak şekilde parmak uçları ile yayın. Tekrar buzdolabına koyun, 15 dakika dinlendirin. Çatalla tabanına delikler açın. 160 derecede 12 dakika pişirin. Kabuğu soyulan ve çekirdekleri ayıklanan armutları önce dört parçaya sonra yine 2 veya 3 parçaya bölün, 3 yemek kaşığı toz şeker, kabuk tarçın ve üzerine kadar çıkacak su içinde 10 dakika haşlayın. Süzün. Tart pişerken harç malzemesi derin bir kase içinde mikserleyin, içine badem likörü ilave edin. Bu karışımı yarı pişmiş tart hamurun içine dökün. Armutların iç kısımları harca batırılacak şekilde tartın tüm yüzeyine dizin. Hemen sıcak fırına koyun. 180 derece fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirin. (20-25 dakika) Soğuduktan sonra pudra şekeri serpin. Afiyet olsun