Prof. Dr. Yasemin Özkan

Bu yazımızda Diş enfeksiyonları, Sebepleri ve Korunma Yollarından bahsedeceğiz.

Genellikle çalışırken yoğun bir geçirdikten sonra evinizde dinlenmek, ya da ailenizle birlikte güzel zaman geçirmek isterken bir anda ağzınızda keskin bir ağrı mı hissediyorsunuz, bu durumun sebepleri nelerdir, hangi tedavi yöntemleri uygulanabilir biliyor musunuz?

Diş enfeksiyonları Neden Oluşur?

Diş etlerinde enfeksiyon, diş sorunları ve hatta çürük gibi diş problemi geçmişiniz varsa ağrı diş apsesiyle ilişkili olabilir. Diş apsesi, iltihabın toplandığı dişin iç kısmında bulunan bakteriyel bir enfeksiyondur ve kişilerin orta ila şiddetli ağrılar çekmesine neden olabilir. Çürük, uzun süre boyunca tedavi edilmediğinde diş apsesi oluşabilir veya dişteki bir çatlak veya kırılma, bakterinin dişin pulpa bölgesi içinde kendi yolunu bulmasına ve iltihap oluşturmasına neden olur. İltihap oluştuğunda bakteri, şişkinliğin bulunduğu kökün ucunda dar bir alan içerisinde (apse olarak bilinir) irine baskı yapacaktır.

Diş Apsesinin Belirtileri Nelerdir?

Diş apseleri, normal çiğneme ve ısırma hareketi sırasındaki ağrı ve dişlerde sürekli zonklama ve şiddetli olarak kendini gösteren ağrılar ile kendini gösterir. Apse ağrısı devamlı, yoğun ve günlük aktiviteleri engelleyebilen bir ağrıdır. Hasta çiğnerken ağrı duyabilir, sıcak ya da soğuk yiyecek ve içeceklere karşı hassasiyet duyabilir. Ateş olabilir, ateşle birlikte yüz ve yanaklarda şişme oluşabilir. Çene altındaki veya boyundaki lenf bezleri hassaslaşmaya veya şişmeye başlarki bu, vucüdun enfeksiyona karşı olan savaşını gösterir. Ayrıca ağız içinde de apse hissedilebilir , periodontal apse durumunda etkilenen bölgede doku bozukluğu görülebilir. Bu doku bozukluğu '' lezyon'' kelimesi ile tarif edilebilir. Diş apsesine yakın bir yerde diş etinde sivilceye benzeyen ufak bir şişlik oluşabilir. Diş abseleri bazen hiçbir semptom vermeden kemik içinde büyümeye de devam edebilir.

Diş Apsesinin Nedenleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Ağız ortamı birçok bakteriyle doludur ve diş abselerinin kaynağı da bu bakterilerdir. Kötü ağız hijyeni (Günde en az iki kez dişlerinizi fırçalamaz veya diş ipi ile temizlemezseniz, diş eti hastalığı, diş apsesi ve diş çürüğü gibi başka ağız ve diş komplikasyonları riskiniz önemli oranda artacaktır), şekerden zengin gıdalarla beslenme, asitli içecekler, şekerlemeler hızlı bir şekilde enfeksiyona veya diş apsesine dönüşebilecek diş çürüklerine neden olabilir. Ağız kuruluğu, Diyabet veya başka türden bir otoimmün rahatsızlıkların mevcudiyetide diğer olası risk faktörleri olarak değerlendirilmektedir. Bu abseler farklı nedenlerle, dişlerin farklı bölgelerinde de oluşabilmektedir. Diş çürüğünü veya periodontal enfeksiyonu ilk başlarda tespit etmesi zor olsa da apsenin oluşumunu tespit etmek genellikle oldukça kolaydır.

Diş apsesi; Periapikal apse ve Periodontal apse olmak üzere 2'ye ayrılır. Periapikal apse veya diğer adıyla diş apsesi, dişin kökünü etkiler ve genellikle tedavi edilmemiş diş çürüklerine bağlı oluşur. Bakteriler, dişin siniri aracılığıyla diş köklerine ulaşır ve buralarda enfeksiyonlara neden olabilir. Periodontal apse ya da diş eti apsesi ise diş etlerini etkiler ve genellikle ilerlemiş periodontal hastalıklarda, diş etlerinin çekildiği ve boşlukların oluştuğu durumlarında meydana gelir. Her iki apsede, bakteriyel iltihapla dolan küçük ceplerden oluşur. Doğru uygulama ile her iki tip apse başarı ile tedavi edilebilir ve ağız sağlığının kontrolü yeniden kazanılabilir.

Diş Apsesi Nasıl Tedavi Edilir?

Diş abseleri kendiliğinden iyileşmez ya da sadece antibiyotikle tedavi edilemezler. Böyle bir tabloyla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden bir diş hekimine gidilmesi gerekir. Diş apselerinin vücudun diğer bölümlerine yayılması mümkündür. Diş veya diş eti apsesini tedavi etmenin ilk adımı apsenin içinin boşaltılması ve enfeksiyonlu bölgenin temizlenmesinden oluşur. Kalan bakterileri öldürmek için uygun antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Ancak tedavi için geç kalınan durumlarda, apsenin büyümesi veya daha inatçı hale gelmesiyle dişlerin çekime gidebileceği de unutulmamalıdır. Diş apsesini tedavi etmeden bırakmak ciddi, hatta hayatı tehlikeye atan komplikasyonlara yol açabilir.

Diş apseleri, doğru zamanda kök- kanal iyileşebilir ve böylelikle dişlerin çekime gitmesi engellenmiş olur. Bu işlem sırasında dişin siniri (pulpa) dişin ortasından çıkarılıp, bölge temizlenir ve kök kanalı doldurulur ve daha sonra dişin durumuna göre gerekli restoratif işlemler yapılacaktır.

Periodontal apsenin tedavisinde ise, enfeksiyonu gidermek amacıyla antibiyotik yazılır ve diş taşı temizliği ve kök düzeltmesi ile bölge derinlemesine temizlenerek enfeksiyon kurutulması amaçlanır. Bu işlemle diş yüzeyinde ve diş etinin altına yerleşen plak ve diş taşları ortadan kaldırılarak diş yüzeyi ve kökü düzleştirilir ve bu durum bakterilerin tutunmasını zorlaştırarak yüzeyin temiz tutulmasını sağlar. Eğer kemik veya diş etleri, periodontal hastalıktan ciddi zarar görmüşse, apsenin tekrar oluşmasını önlemek amacıyla kemik ve destekleyici dokudan enfeksiyonun temizlenmesi için hasta ameliyata ihtiyaç duyabilir.

Diş apsesi tedavi edildiğinde ve çözüme kavuşturulduğunda, evde iyi bir ağız bakımı yapılması sorunun tekrar oluşmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Diş abselerinden korunmak için günde en az iki defa dişler fırçalanmalı, diş ipiyle dişlerin ara yüzleri temizlenmeli, beslenmede şeker tüketimi sınırlandırılmalı ve diş hekimi kontrolleri ihmal edilmemelidir. Diş etlerinizde enfeksiyon geçmişiniz varsa, diş etlerinizin sağlıklı olduğundan emin olmak amacıyla diş hekiminiz sizi daha sık görmek isteyebilir.

Diş apsesini tedavi ettirmek, sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şeylerden bir tanesidir. Tedavi edilmediğinde, başka enfeksiyonlara yol açabilir. İstikrarlı ağız bakımı sayesinde, diş apsesi genellikle kaybolur ve ardında size temiz ve sağlıklı bir gülümseme bırakır.