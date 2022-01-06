Samet Zili

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalara göre; saç kökleri ölmüyor, uykuya geçiyor! Yani saç köklerini uyandırarak dökülme, küsme veya kopmaları durdurmak mümkün. Doğru teknikleri düzenli uygulayarak gür ve canlı saçlara sahip olabilirsiniz. O teknikler arasında etkisi en yüksek olan ise; "kemik iliği bakımı". İşte bu hafta radarımıza takılan kemik iliği bakımının detayları...



Cildin, saçın, kemiklerin, kasların kısacası vücudun elastikiyetini, kalitesini, gücünü ve direncini sağlayan en önemli protein; kolajendir.

Kolajen, vücutta kendiliğinden bulunup üretilmesine rağmen yaşlanmanın ve yetersiz beslenmenin sonucu olarak zaman içinde azalır.

Kemik iliği, yüksek lifli ve içeriğinde doğal olarak kolajen barındıran bir proteindir. Dolayısıyla saçlara da iyi gelir.



Çok fazla kimyasal işlem görüp yıpranmış, zamanın getirmiş olduğu yorgunluğu yaşayan, derisinde rahatsızlıklar bulunan saçları kemik iliği bakımıyla onarmak, hatta eskisinden daha sağlıklı hale getirmek mümkündür. Saç derisine kemik iliğiyle masaj yapmak, kan dolaşımını hızlandırır, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Ayrıca bu masajla saç derisine ihtiyaç duyduğu protein ve besinler enjekte edilmiş olur. Sonuçta saçın kalitesi ve esnekliği artar.



KEMİK İLİĞİ NASIL HAZIRLANIR?





Gelelim saç bakımı yapacağınız kemik iliğini nasıl hazırlayacağınız konusuna...

Kasaplardan alabileceğiniz ilik içeren topuz kemiğini derin bir tencereye koyun.

Üzerine kemiği kapatacak kadar kaynamış su ekleyin.

Tencereye kabuğuyla beraber dilimlediğiniz 1 adet limonu da koyun ve 2-3 saat pişirin.

Limonun da etkisiyle ilik kemikten çıkacaktır.

Pişirdikten sonra süzün.

Kemik iliğini, her uygulamada ihtiyacınız olacak ölçülerde kaplara koyup ve derin dondurucuya kaldırın.

Uygulamadan birkaç saat önce bir kalıp çıkarın, eriterek kullanın.

BU BAKIMI KİMLER UYGULAMALI?

Sağlıksız ve sönük saçlara sahipseniz...

Saçlarınızda dökülme sorunu artmışsa...

Saçınızın uzama hızını artırmak istiyorsanız...

Kepeklenme veya saç derisi kuruluğu problemleri yaşıyorsanız...

Yanlış kuaför uygulamaları nedeniyle saçlarınızda kopma, yanma veya kırılma problemleri oluştuysa...

Kemik iliği bakımını uygulayabilirsiniz.

SAÇ MASKESİ DE YAPABİLİRSİNİZ



