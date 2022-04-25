Samet Zili

Kepek, kafa derisindeki cildin beyaz pullar şeklinde dökülmesine neden olan ve yaygın görülen bir saç problemi. Basit bir sorun gibi görünüyor, ancak özgüven kaybına hatta bazen psikolojik sorunlara bile yol açabiliyor. Çünkü temizlikle ilgili olmamasına rağmen saçların kirli ve bakımsız görünmesine yol açıyor. Kaşındırması da cabası... Kepek problemi genellikle ergenlik döneminde başlıyor, 50'li yaşlarda azalıyor.



Peki neden oluşuyor?







Temel neden; seboreik dermatit hastalığı. Bu; derinin, yüzün ve vücuttaki bazı bölgelerin pullu, kaşıntılı hale gelerek kızarmasına neden olan bir cilt hastalığı ve nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak stres, depresyon, yorgunluk, mevsim geçişleri, alerjiler ve bazı ilaçların seboreik dermatite yol açabileceği düşünülüyor.



Kepeğe yol açan diğer nedenler arasında şunlar sayılabilir:



* Saçı olması gerekenden az ya da sık yıkamak

* Şampuanı yeterince durulamamak

* Saç bakım ürünlerini sık kullanmak

* Şampuan değiştirmek

* Sağlıksız beslenmek

* Vitamin eksikliği

* Sedef, egzama gibi cilt hastalıkları

* Çok soğuk veya çok kuru havaya maruz kalmak

* Mevsim geçişleri

* Kalitesiz boyalar

* Ergenlik veya menopoz dönemlerinde yaşanan hormonal değişimler



İLK ÇÖZÜM YOLU: ŞAMPUAN







Gelelim saçlarında kepek olanların yanıtını aradığı o soruya: Kepek nasıl geçer?



Eğer hafif bir kepeklenme sorununuz varsa önce saçınıza uygun bir şampuan kullanarak saçınızı her gün yıkayın. Sorununuz devam ederse, bir kepek şampuanını deneyin. Ancak bu noktada önemli bir uyarıda bulunmalıyım; eğer kullandığınız bir üründen sonra kaşıntı, acı, kızarıklık veya yanma hissederseniz kullanmayı bırakın. Döküntü, kurdeşen ya da solunum zorluğu gibi alerjik bir reaksiyonla karşı karşıya kalırsanız hemen bir doktora başvurun. Çünkü kepek şampuanları çinko pirit, salisilik asit, selenyum sülfit, ketokonazol ve kömür katranı gibi maddeler içerir ve bunlar da eğer alerjiniz varsa sağlığınıza zarar verebilir. Ürünün kullanma talimatlarına da mutlaka dikkat edin. Zira bazı ürünleri saçta bekletmek, bazılarını da uygular uygulamaz durulamak gerekebilir.



STRES YAPMAYIN!







Şampuanın dışında uygulayabileceğiniz bitkisel ürünler de mevcut. Örneğin çay ağacı yağı (tea tree oil), hindistancevizi yağı ve aloe veranın kepek sorununu azalttığı veya bitirdiği biliniyor. Ayrıca probiyotik de kullanabilirsiniz. Çünkü probiyotikler, bağışıklık sistemini güçlendirerek kepek oluşumunu azaltıyor. Omega 3 de cilt sağlığı açısından önem taşıyan bir başka destek.



Kepek konusunda bana en çok sorulan sorulardan biri şu: Kepek sorunum için doktora başvurmalı mıyım?



Kepek nedeniyle genellikle doktorlara başvurulmaz ama eğer kullandığınız tüm ürünlere rağmen bu sorunu yenemediyseniz, kepek çok ciddi şekilde arttıysa, derinizde şişlik veya kızarıklık oluştuysa işte o zaman bir dermatoloğa gitmenizi öneririm. Doktor, yapacağı incelemeyle hem kepeğin nedenini ortaya çıkaracak hem de ona göre reçete yazacaktır. Son olarak dikkat çekmek istediğim bir konu daha var ki tüm hastalıklar aslında ona çıkıyor: Stres... Stresin pek çok hastalığa yol açabileceği gibi kepeği de tetikleyebileceği biliniyor. Lütfen yaşamınızda mümkün olduğunca stresten uzak durmaya çalışın. Hepinize stressiz ve kepeksiz günler diliyorum...