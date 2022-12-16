Samet Zili, 2023 yılının saç trendlerine dair tüyolar verdi.



2023 yaklaşırken, yeni yılın saç trendleri de merak konusu olmaya başladı "2023 saçlarında sadelik ön planda olacak" dedi.



HACİMLİ VE DOLGUN SAÇLAR



Saçların sade, ancak hacimli görüneceğini söyleyen Samet Zili, "Hacimli ve dolgun saçlar, kadınlara doğal ve salaş bir görünüm kazandırıyor. Bu saç modeli zaten her sene çok trend oluyor. Saçlarının hacimsiz görünmesinden şikâyetçi olanlar, saçlarını yana ayırarak kullanmayı denemeliler" diye konuştu.



TOPUZLARIN YILI



Samet Zili'ye göre yeni yılın bir başka trendi de topuzlar olacak: "Yarım topuz saç modelini en çok orta boy saçlara yakıştırıyoruz. Kişiyi oldukça genç gösteren bu saç kesimi yarım topuzla birleşince, ortaya çok enerjik bir görünüm çıkıyor. Kendinizi solgun ve cansız hissettiğiniz günlerde sade topuz modelleri ile iltifatları toplayabilirsiniz. Saçlarınızı yarım topuz yaptıktan sonra altta kalan saçları Elnett Belirgin ve Dolgun Bukleler İçin Saç Köpüğü ile dalgalandırabilirsiniz."