Yazarlar Vazgeçilmeziniz olacak! Şef Neva Songül Yılmaz'dan Türk Usulü Focaccia tarifi
Şef Neva Songül Yılmaz
Şef Neva Songül Yılmaz
Vazgeçilmeziniz olacak! Şef Neva Songül Yılmaz'dan Türk Usulü Focaccia tarifi
20.06.2023 | Salı

Ekmek yapmak gözünüzü korkutabilir ama bu tarifle yapmak çok kolay..

MALZEMELER:

  • 200 gr ekşi maya
  • 700 gr su
  • 1 çay kaşığı bal
  • 400 gr yulaf unu
  • 1 orta boy rendelenmiş çiğ patates
  • 1 çay kaşığı sofra tuzu
  • Üzeri için yarım çay bardağı sızma zeytin yağı
  • Çubuk kraker gibi tuzlu tuzlu olsun isterseniz fırına atmadan önce üzerine birazcık kaya tuzu serpeleyebilirsiniz.

HAZIRLANIŞI:

  • Maya, su ve balımızı mikserle güzelce karıştıroyoruz. Rendelenmiş patatesimizi ve yulaf unumuzu ekleyip bütün malzemeler birbirine karışana kadar elle yoğuruyoruz.
  • Yoğurma işleminin sonlarına doğru tuzumuzu ekliyoruz.
  • İnce bir ekmek olacağı için orta boy bir fırın tepsisini hafifçe ıslattıktan sonra fırın kağıdı ile kaplıyoruz.
  • Fırın kağıdına sızma yağımızın yarısı döküp hamuru üzerine alıyoruz. On parmak bandırma şekliyle hamurumuzu tepsimize eşit şekilde yerleştiriyoruz.
  • Üzeri kapalı şekilde oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz.
  • Bu aşamada eğer isterseniz üzerine zeytin, kuru domates veya cherry domates, dal biberiye gibi malzemeler ekleyebilirsiniz.
  • Ben ekmeğimi biraz iyi pişmiş sevdiğim için bu malzemeler hafiften yanıyor bu yüzden yerken lezzetlendirmeyi tercih ediyorum.
  • 200 derece fanlı veya fansız şekilde 35-40 dakika pişiriyoruz.

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