Şef Neva Songül Yılmaz

Ekmek yapmak gözünüzü korkutabilir ama bu tarifle yapmak çok kolay..

MALZEMELER:

200 gr ekşi maya

700 gr su

1 çay kaşığı bal

400 gr yulaf unu

1 orta boy rendelenmiş çiğ patates

1 çay kaşığı sofra tuzu

Üzeri için yarım çay bardağı sızma zeytin yağı

Çubuk kraker gibi tuzlu tuzlu olsun isterseniz fırına atmadan önce üzerine birazcık kaya tuzu serpeleyebilirsiniz.

HAZIRLANIŞI: