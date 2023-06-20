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Vazgeçilmeziniz olacak! Şef Neva Songül Yılmaz'dan Türk Usulü Focaccia tarifi
Şef Neva Songül Yılmaz
Vazgeçilmeziniz olacak! Şef Neva Songül Yılmaz'dan Türk Usulü Focaccia tarifi
20.06.2023 | Salı
Ekmek yapmak gözünüzü korkutabilir ama bu tarifle yapmak çok kolay..
MALZEMELER:
200 gr ekşi maya
700 gr su
1 çay kaşığı bal
400 gr yulaf unu
1 orta boy rendelenmiş çiğ patates
1 çay kaşığı sofra tuzu
Üzeri için yarım çay bardağı sızma zeytin yağı
Çubuk kraker gibi tuzlu tuzlu olsun isterseniz fırına atmadan önce üzerine birazcık kaya tuzu serpeleyebilirsiniz.
HAZIRLANIŞI:
Maya, su ve balımızı mikserle güzelce karıştıroyoruz. Rendelenmiş patatesimizi ve yulaf unumuzu ekleyip bütün malzemeler birbirine karışana kadar elle yoğuruyoruz.
Yoğurma işleminin sonlarına doğru tuzumuzu ekliyoruz.
İnce bir ekmek olacağı için orta boy bir fırın tepsisini hafifçe ıslattıktan sonra fırın kağıdı ile kaplıyoruz.
Fırın kağıdına sızma yağımızın yarısı döküp hamuru üzerine alıyoruz. On parmak bandırma şekliyle hamurumuzu tepsimize eşit şekilde yerleştiriyoruz.
Üzeri kapalı şekilde oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz.
Bu aşamada eğer isterseniz üzerine zeytin, kuru domates veya cherry domates, dal biberiye gibi malzemeler ekleyebilirsiniz.
Ben ekmeğimi biraz iyi pişmiş sevdiğim için bu malzemeler hafiften yanıyor bu yüzden yerken lezzetlendirmeyi tercih ediyorum.
200 derece fanlı veya fansız şekilde 35-40 dakika pişiriyoruz.
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