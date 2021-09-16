Uzm. Bio. Çiğdem Üregen

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Miss Turkey 2021 Yarışması Sonrası, Adı "Güzellik" le başlayan her konuyla ilgilendiğimden İlk 20'ye giren ve dereceyi hak eden genç kızlarımızı incelemek istedim.

Her şeyden önce hepsi pırıl pırıl, gencecik kızlarımız. Her birinin ortak özelliği boy/ kilo gibi kriterler hariç naturel görüntülerinin olması. Bunu söylerken, Estetiksiz olmalarını kastetmiyorum. Aralarında belki diş estetiği, belki Dolgu, Botox, belki de Burun Estetiği olmuş olanlar bulunuyordur. Önemli olan, bir işlem yaptırmış olsalar dahi bunun göze batmayacak bir miktarda ve doğallık sınırları içerisinde yapılmış olması; Ki böyle olduğunda yüzünün hoş görünümünü destekler. Aksi durumlar, öyle zannediyorum ki zaten jüri tarafından daha ilk elemede ayırdedilmiş ve o aşamaya gelememiştir.

Geçmişte dereceye girmiş güzeller ile ilgili sonradan "Güzel seçildi ama "Burnu estetikmiş", "Dudağında dolgu mu varmış?" gibi arkadan konuşulması, yazılması da onun güzel ve doğal olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Yarışmaya katılım kuralları arasında "Estetik Yaptırmamış Olmak" gibi bir zorunluluk olmadığından, böyle bir durumda kimsenin de sonuca itiraz etme hakkı bulunmamaktadır diye düşünüyorum.

2021'in birincisi Dilara Korkmaz'ın yüzüne baktığımızda İlk dikkatimizi çeken, burnunun nasıl olduğu, gülünce dudağının incelip incelmediği değil, gözlerinin güzelliği oluyor. Gözlerinin renginden ya da biçiminden çok etkileyici bakışı, içten gülüşü bence onu rakipleri arasında öne çıkartan faktörlerden biri. Bunu söylerken diğer adaylara haksızlık etmiş olmak istemem tabii. Kaldı ki benim favorim bir başkası olurdu ama Dilara'nın seçilmesinde öyle ya da böyle jüriyi etkileyen bir şeyler olmuş olmalı.

Biraz klişe belki ama "kalp güzelliği, gönül güzelliği" dediğimiz durum ve bunun organik yani içten olması bence konu ne olursa olsun bir kişiyi diğerinden üstün kılacaktır.

Güzellik Yarışmasına katılan genç hanımların, genetik avantajları olan boy ve kriterlere uygun kilolarının üzerine bir de ülkemizi temsil edebilecek düzeyde akademik ve kültürel birikimlerinin olması eklenince aday olabilirlerken, bir de üzerine jüriyi etkileyen ve onları diğerlerinden farklı kılan auraları, dışarı yansıyan iç enerjileri, bakışlarındaki anlam eklenince dereceye girebiliyorlar.

Bir yarışmada, sonucu etkileyen pek çok kriter olabilir ancak benim vurgu yapmak istediğim, genç hanımların "güzel" ünvanını alırlarken öncelikle,

Saçları, makyajları ve giyimleriyle bulundukları yaşa uygun görünmeleri,

Estetik dokunuşlar olsa da, doğru ve yerinde yapılmış olduğundan, haliyle naturel bir genel görünümde olmaları ve

Sadece yüzleri değil, gözlerinin içiyle gülmelerinin onları rakipleri ve diğer akranlarından farklı kılmasının garanti olduğu yönünde olurdu.

Yalnız Jüri önünde olan güzel adaylarının değil, toplum içinde, hizmet verdiği kişilerin önünde, bir işin başında, bir iş görüşmesinde, bu niteliklere sahip gençlerin hep bir adım önde olmaları kaçınılmazdır.

Yarışmayı bilemem ama hayatta En güzel olan değil, En güzel gülen kazanır…