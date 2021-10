Uzm. Bio. Çiğdem Üregen

Pek çoğumuzun günlük hayatımızda şifa bulmak, rahatlamak, özellikle Kış döneminde hastalıklardan korunmak amaçlı tükettiği bitki çaylarının sandığımızın aksine vücudumuza zararları da olabilir.

Günümüzde içinde "Bitkisel" veya "Doğal" kelimesi geçen her ürüne yönelimimizin arttığı bir gerçek. Ancak bitkisel olan her gıdanın yararlı da olacağı düşüncesinden yola çıkmak her zaman doğru olmayabilir. Bunun en güzel örneğini Bitki Çayları gerçeğinde görebiliriz.

Bazı bitkiler insan sağlığına faydaları olduğu kadar, kontrolsüz ve bilinçsiz tüketiminde özellikle de farkında olmadığımız bazı hastalıklarımızı tetikleyerek sağlığımızı bozma riskleri de bulunmaktadır.

Bitki çayları yanlış hazırlandığında ve kontrolsüz tüketildiğinde özellikle böbrek, karaciğer ve kalbe zararları olabilmektedir. Hatta ileri boyutta, organ kaybına kadar gidebilen sonuçlar doğurabilir.

Hangi bitki çayları hangi sorunlara yol açabilir incelemek gerekirse;

Yeşil Çay: Toplumumuzda yaz-kış tüketilen en popüler çaylardan olan yeşil çay'ın ödem attırıcı, metabolizma hızlandırıcı etkisi yadsınamaz ancak aşırı tüketiminde, içerisindeki kafeinden kaynaklı hipertansiyonu ve çarpıntısı olan kişileri rahatsız edebilir. Hipertansiyonu ve çarpıntısı olan kişiler yeşil çayı ancak Dr önerisi ile tüketmeli.

Ayrıca uyku sorunu yaşayan kişiler gece saatlerinde tüketmemelidirler.

Ginseng: Halsizlik ve yorgunluk için kullanılır. Enerji verir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Beraberinde Kan şekerini de düşürebilir; Bu sebeple diyabet hastalarının içmemesi veya doktorlarına danışarak kontrollü içmesi gerekir. Kan sulandırıcı içenlerde de Ginseng olumsuz etki yapar.

Zencefil: Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, soğuk algınlığına karşı etkili olan zencefil, aynı zamanda safra salgısını arttırıyor. Bu yüzden safra kesesiyle ilgili rahatsızlığı olan kişilerin uzman kontrolünde tüketmesi gerekiyor.

Hamilelikte bulantı ve kusmayı gidermek için tüketilen zencefil, 1 gramın üzerinde alınırsa adet söktürücü etkisi yapıyor. Bu da düşük riskini meydana getiriyor. Bu yüzden hamilelerinde doktor kontrolü olmadan zencefil tüketmesi önerilmiyor.

Adaçayı: Sinüsleri ve akciğerleri temizleyerek öksürüğü engelleyen adaçayı, uykuya eğilimi arttırıyor. Bu nedenle sakinleştirici ilaç alan kişilerin tüketmesi tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Ayrıca kasılmalara yol açtığı için gebelikte tüketilmesi önerilmiyor.

Zerdeçal: İçeriğinde bulunan kurkumin, kansere, vücuttaki bazı enfeksiyonlara ve vücutta oluşan hasarlara karşı oldukça etkili olan Zerdeçal, safra akışını arttırdığı için, safra kesesinde taş olan kişilerin kesinlikle tüketmesi önerilmiyor.

Sinameki Çayı: Zayıflama çaylarında sık sık kullanılan sinameki, kabızlık tedavisi için de etkili bir çay. Ancak sinameki çayını 3 haftadan daha uzun süre tüketen kişilerde bağırsakta kalıcı hasarlara, uzun vadede ise tümörlere yol açabiliyor. Ayrıca bağırsakta kronik tembellik olmasına da neden olabiliyor.

Sonuç olarak, bitkisel ürünler ve bitki çaylarının kişi üzerindeki etkileri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, kronik rahatsızlığı olan kişiler, hamileler, emziren anneler, alerjik bünyeye sahip olanlar ve düzenli ilaç kullanan kişiler, bitki çayı veya bitkisel ürün kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdırlar.