Uzm. Bio. Çiğdem Üregen

Deniz kenarından şehre, tatilden okula tüm dönüşlerin birarada olduğu bir dönüşüm mevsimi Sonbahar… Evet biraz kasvetli ama bir o kadar da renkli bir dönem. Ama artık, pek çok konu için derler ya "eskisi gibi değil" işte Sonbahar da öyle… Hava değişimleri nedeniyle, ne giyinip evden çıkacağımızı şaşırmış durumdayız.

Değişen ve neredeyse birbirinin içine geçmiş gibi görünen mevsim dönüşleri günlük kıyafet seçimimizde kafa karışıklığına neden olsa da, bazı markalar vitrinlerini eskisi gibi mevsimlik ürünler ile dizayn etmeye devam ediyorlar.

Eskiden sonbahar girdiğinde rafın üzerine kaldırdığımız yaza ait parçaları, yazdan bir gün havasında geçirdiğimiz bazı eylül günlerinde tercih ederken; Temmuzun ilk günlerine değin de ceketlerimizi, hırkalarımızı gardrobumuzun ön taraflarında tutmaya devam ediyoruz.

Mevsimlerdeki bu girift hal, tarzımızı ve tercihlerimizi de bir miktar değiştirmiş durumda. Elbette ki sonbahar demek trenchcoat giymek demek. Ancak ılık geçen eylül günlerinde yağmurluk veya pardesüler, çoğunlukla askılı bir bluz üzerine duruma göre sırtımıza alıvermek amaçlı yanımızda bulunmaya yarıyor.

Crob Top üstlerin hakimiyetinde geçen bir yazın sonbaharında, onları crop ceketler veya ince örme hırkalarla veya gömleklerle kombinlemek; hem havanın durumuna uygun olarak üzerimizden çıkartabileceğimiz pratiklikte hem de trend görüntüde olmamıza imkan sağlıyor.

Benzer şekilde pandemi de ev rahatlığının sokağa taşınmasıyla bağdaştırdığım bralet üstlerin de blazer ceket, gömlek ve jean pantolonla kombini yazın henüz tam bitmediği ama serin havanın da kendini hissettirdiği bu günlerde kurtarıcı bir çözüm diye düşünüyorum.

Sokak modasında gençlerin sonbahar = sweatshirt olarak bildiği ve beraberinde oversize rahatlığını hissettiği bu günlerde; iş hayatının yoğun hanımları da tek parça ipek tulumları ile günlük rahat - şık tarzlarını konuşturabilirler.

Yazın bizi hem ferah hissettiren hem stil sahibi gösteren uçuş uçuş eteklerimizin yerine midi, piliseli eteklere geçiş, mevsimin serin günlerine ayak uydurmamız için bir fırsat niteliğinde…

Benim gibi parıltı, püskül, payet, pul seven hanımlara müjde :) Bu detayların tümü sonbahar ve kış boyunca giyimimizi renklendirmeye devam edecek. Şapkalarda, ayakkabılarda dahi gördüğümüz bu detaylar giyimimize hem hareket hem de gösteriş kattığı için vazgeçilmez…

Bu sezon gold etekler, metalik pantolonlar da üzerlerini sade, zamansız askılı bir body ile kombinleyebileceğiniz parçalardan. Ayrıca payet detaylı ceketler, taş işlemeli çantalar ve altın zincirler de sonbahar ve kış boyunca trend olmayı sürdürecek.

Sonbaharın giysi renklerine gelince, siyah, gri ve kahve tonlarının hakimiyetinin yanı sıra, şeftali rengi, bronz pembe, sarı, armut yeşili, karamel gibi iddialı tonları da göreceğiz.

Renkler, sadece mevsimlerimizi değil tüm hayatımızı etkilediğinden, giyim stilimizde olduğu kadar renk tercihlerimizde de özgür olmayı tercih etmek bizi o güne, içinde bulunduğumuz mevsime, önemli iş görüşmemize, gergin olacağını düşündüğümüz bir toplantıya, zorlu bir sınava daha hazır hissettirecek ve özgüvenimizi tazeleyecektir.

O nedenle varsın sonbahar esintisinde güneş içimizi ısıtsın ya da yaz geldi derken yağmur yağıp havayı karartsın; En mühimi, her koşula rağmen biz, o şartlara zaruri ayak uydursak da mutlaka içimizdeki mevsimi yaşayalım…