Uzm. Bio. Çiğdem Üregen

Sizce güzel ya da yakışıklı olmak, iş hayatında kişilere bir avantaj sağlar mı? Sektör ne olursa olsun, dış görünüşünüzün kariyer basamaklarını tırmanırken size desteği olur mu?

Yapılan sosyal araştırmalar, bu soruların cevabının büyük olasılıkla "Evet" olduğunu gösteriyor.

Aslında güzelliğe yönelmek insanın doğasında var. Çok küçük bebeklere dikkat edin, daha güzel ve çarpıcı görünen kişileri ayırt edip onlara daha sıcak davranabiliyorlar. Henüz pek çok yargıdan habersiz ve muhakeme yetenekleri gelişmemiş bebeklerin gözlerini o renkli ve dikkat çekici kişilerden alamamaları, güzel görünenin ilgi çektiğinin en saf ve doğal kanıtı olabilir. Sosyologların yaptığı araştırmalar , iş hayatında diğerlerinden daha güzel ve yakışıklı gözüken insanların meslektaşlarından daha fazla para kazandığını gösteriyor. Daha önce varsayım olarak kabul edilebilecek bu görüşü, 1970'lerden sonra yapılan araştırmalar, bilimsel olarak da ispatladı.

Bu çalışmalardan 100 yıl önce de Bilim İnsanları "Hale Etkisi" adlı bir efektten bahsediyorlardı. Hale Etkisi, ünlü Psikolog Edward Thorndike'ın 1920'de yazdığı bir makalede kullandığı bir tanımlamadır. Kısaca açıklamak gerekirse, bir insanla ilgili edindiğimiz genel izlenime bağlı olarak, onu pek de bilgi sahibi olmadığımız diğer konularda da yetkin ve iyi görmemizle alakalı bir psikolojik fenomen. Örnek vermek gerekirse, bir toplantıda bakımlı, özenli, güzel bir hanımla tanışırsanız , bu durumun yarattığı Hale Etkisi altında, bu kişiyi o toplantıdaki diğer insanlara göre daha iyi kalpli ve daha zeki görmeye meyillisinizdir; Üstelik henüz tanımadığınız halde. 1970'ten sonra bu etkiyi baz alan pek çok araştırma yayınlandı. Dolayısıyla şu anda bilimsel olarak, birini ilk görüşte güzel veya yakışıklı buluyorsak, ona hızlı güvenip daha çok şans verdiğimizi biliyoruz. Bu da iyi gözüken kişilerin karşılarında neden daha çok kapı açıldığını bize açıklar.

Yani iş hayatında güzel veya yakışıklı olmanın hem psikolojik, hem sosyolojik üstünlük getirdiğini hem de ölçülebilir bir değeri olduğunu söylemek mümkün.

Güzel bir görüntü, bize kolaylıkla diğerleri arasından sıyrılıp öne geçme şansı veriyor olabilir. Ancak güzellik, bakım ürünlerinin ya da Estetik Cerrahinin kişiye katabildiğinden çok daha komplike bir iştir. Moraliniz, zarafetiniz, yaşam enerjiniz olmadan, güzellikten bahsedilemeyeceği unutulmaması gereken bir gerçektir. Güzellik, kişinin aurası demektir; Gözlerinin içten bakışı, hayata ve etrafındakilere karşı duruşu demektir. Sözcükleri sarf ederken gösterdiği özen, sesindeki tonlamadır, jestleridir… Ve bunlar için ekstra ve yapay bir çaba göstermemesidir.

İş hayatında akademik ve mesleki yetenek & tecrübe birikimi, kişinin önce kendine, sonra yaptığı işe saygısının bir göstergesi olan tüm bu ayrıntılara gösterdiği özenle birleşince meslektaşlarından bir adım öne çıkması kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır.