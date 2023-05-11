Uzm.Klin.Psk. Merve Tokgöz

İdeal ilişkiyi birtakım taktiklerle elde edebileceğimize yönelik sayısız içeriğe denk geliyoruz. Bu taktikleri hayal kırıklığı yaşama ihtimalinizi aza indirmek için denemiş veya denemeyi düşünüyor olabilirsiniz. Fakat size üzücü bir haberim var. Başlangıçta işe yarar gibi görünen bu ilişki tavsiyelerinin gizli maliyetleri olabilir.

Yaygın flört tavsiyeleri, sizi manipülatif oyunlar oynamaya ve gerçek kimliğinizle uyumlu olmayan şekilde hareket etmeye yönlendirir. Araştırmalar, bu yaygın flört tavsiyelerini uygulamanın uzun vadede hüsranla sonuçlandığını söylüyor. Çünkü araştırmalar, ilişkilerde hisleriniz konusunda açık ve dürüst olmanın, elde edilmesi zoru oynamaya oranla daha başarılı bir ilişki yaşama olasılığını artırdığını göstermiştir.

Flört taktiklerinde, diğer kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığına ve onun ilgisini nasıl sürdürebileceğinize odaklanırsınız. Sürekli buna odaklanmak daha fazla tedirgin hissetmenize yol açar. Çünkü artık mesajlara ne zaman cevap vereceğinizi hesaplar, ona ihtiyacınız ve beklentiniz yokmuş gibi davranmaya çalışırsınız. Sıklıkla bir sonraki hamleyi düşünmekten o an ne hissettiğinizle çok az ilgilenirsiniz. Bu sadece yorucu değildir, aynı zamanda sizi kırgınlık ve hayal kırıklığı dolu bir sona sürükler.

Aslında tek niyetiniz güvenli, sıcak, kök salabileceğiniz bağlar kurmaktır. Fakat bu taktikler gerçek sizi ortaya koymanızdan alıkoyar. Karşınızdakinin çekim duyduğu şey siz olmaktan çıkar. Geçmişte öğrendiği bağlanma stili, kişilik örüntüleri devreye girmeye başlar. Sizi kazanılacak bir oyun gibi görür.

Sizin için, başlangıçta işe yarar gibi görünen fakat asla işe yaramayan en yaygın flört tavsiyelerini ve bunun yerine uygulanması gereken daha sağlıklı yaklaşımları yazdım.

1. Elde edilmesi zor kişiyi oynayın.

Umursamaz görünerek ve diğer kişiyle ilgilenmiyormuş gibi davranarak daha çekici olunduğunu savunan bir taktiktir. Kısa vadede işe yarar gibi görünse de uzun vadede işinize yaramaz. Genellikle kişi, ilişkiye başladığında ve kaçış oyunu bittiğinde ilişki de bitişle sonuçlanır.

Bu tavsiyeyi dinlemenin maliyetleri şunlar olabilir;

Böyle davranarak, minimum teması tercih eden, yoğun bağlanma korkuları olan, ilgiyi ve sevgiyi kırıntıyla veren ilişki ilerleyince tedirgin olan ve koşarak kaçan kişileri cezbedersiniz.

İlgilendiğiniz kişi, onunla ilgilenmediğinizi varsayar, reddedilmekten endişelenir ve yoluna devam eder.

Daha Sağlıklı Bir Yol: Kişiye olan ilginiz konusunda dürüst olmayı tercih edin. Kendiniz olurken rahat olduğunuz bir hızda iletişimi sürdürerek gerçek sizi tanımaya başlayan biriyle anlamlı bir bağ kurma şansınız her zaman daha yüksektir.

Bu hamle büyük bir aşk itirafı olmak zorunda değil. Konuştuğunuzda iyi zaman geçirdiğinizi, onu tanımaktan keyif aldığınızı veya arkadaşlığından keyif aldığınızı söylemek bile harika bir başlangıçtır.

2. İhtiyaçlarınızı açıkça söylemeyin.

İhtiyaçlarınızı dile getirmediğiniz zaman, nasıl bir tepki alacağınızı ve uyumlu olup olmadığını öğrenmek için değerli bir fırsatı kaçırmış olursunuz. Pek çok insan, ihtiyaçlarını ve tercihlerini dile getirme konusunda endişe duyuyor. Diğer kişinin kötü yanıt vereceğinden veya ondan artık hoşlanmayacağından korkuyor.

Daha Sağlıklı Bir Yol: İnsanlar düşünce okuyamazlar. Herkes bizim deneyimlerimizin aynısını yaşamadı ve bizim gibi düşünemeyebilir. İnsanlara ne hissettiğimizi ve neye ihtiyacımız olduğunu söylemeyi öğrenmeliyiz. Çünkü insanların nasıl hissettiğinizden haberi bile olmayabilir.

İhtiyaçlarınızı dile getirirseniz ve umduğunuz yanıtı almazsanız, bu size uzun vadede bu kişiyle ilişkinizin seyrini gösterir. İhtiyaçların karşılanmadığı bir ilişkiyi kim ister ki?

3. Mesaj ve aramalara geç yanıt verin.

Bu tavsiyeye uymak genellikle güvensizlik yaratır. Karşınızdaki kişi sağlıklı bağlar kurabilen biriyse onunla görüşmek için pek de istekli olmadığınızı düşünecektir.

Buradaki korku, ulaşılabilir olursanız bu kişinin sizden hoşlanmayacağıdır.

Daha Sağlıklı Bir Yol: Diyelim ki mesaj ve aramalara normal sürede yanıt verdiniz, taktik yapmadınız ve karşınızdaki kişinin geri çekildiğini fark ettiniz. Onunla ilgilendiğinizi gösterdiğiniz için öyle yaptığını varsaydınız.

Durup kendinize şunu sormanızı tavsiye ederim:

Burada benim dışımda başka bir şeyler oluyor olabilir mi ve ben kendi tepkilerime odaklandığım için durumu yanlış yorumluyor olabilir miyim?

Bu kişi, kısa mesajlarına veya aramalarına zamanında yanıt vermem sebebiyle uzaklaştıysa, bu gerçekten ilişki kurmak istediğim ve uzun vadede rahat hissedeceğim biri mi?

4. Buluşmak istediğinde, hemen kabul etmeyin.

Daha Sağlıklı Bir Yol: Biri sizinle buluşmak istiyorsa ve siz de istiyorsanız güvenli bir yerde buluşabilirsiniz. Elbette başkası için diğer planlarınızı iptal etmeyin ama ilgileniyorsanız ona bir işaret verin.

5. "Biz şimdi neyiz?" demeyin. Baskı altında hissettirmeyin.

Bir ilişkide olmak, sorumluluk almak demektir. "İyi vakit geçireyim ama ilişkinin sorumluluğunu almayayım." bakış açısındaki biri sizi sürüncemede bırakır ve endişenizi arttırır.

Daha Sağlıklı Bir Yol: Bir ilişkinin tanımlanması kişilerin en doğal ihtiyaçlarından biridir. Karşınızdakinin nasıl bir ilişki istediği, niyeti ve sizin hakkınızda ne düşündüğünü merak etmek yerine aynı fikirde olup olmadığınızı görmek için bir konuşma yapın.

Umduğunuz yanıtı alamayacağınızdan endişe ediyorsanız, aşağıdaki soruları göz önünde bulundurun:

Bundan üç ay sonra hala her şey belirsiz kalsaydı ve ben hala sohbeti açmasaydım, nasıl hissederdim?

Önümüzdeki ay bu konuşmayı yapmazsam, bu benim ruh halimi ve enerji seviyemi nasıl etkiler?

Bu kişinin başkalarıyla görüştüğünü öğrenirsem nasıl hissederim?

"Ulaşılmaz olursam beni çekici bulur.", "Birinin üzerine düşersem benden uzaklaşır" düşünceleriyle gerçek, anlamlı bir sevginin oluşumuna duvar örmeye başlarsınız. Bahar Tezcan'ın dediği gibi "Biri, ilgi ve yakınlık gördüğü için uzaklaşıyorsa sorun sizde değil, onun sevgiye alışık olmamasındadır. Az seven ve acı çekmeyen olayım derken, onun üzerine düşmez ama kendi üzerinize yıkılırsınız"