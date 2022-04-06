Dünyanın en eski tatlısı seçildi! Geleneksel tatlımız BBC manşetinde

Aşure ikram edilen kase ev sahibine geri verilirken yıkanmaması gerektiği yönünde bir inanç bulunmaktadır. Artan aşure olursa ağaç dibine dökülür ve bunun ağacın daha çok meyve vermesini sağlayacağına inanılır.

Aşurenin içerisine konan malzemeler, yörelere göre değişiklik gösterebilmektedir. En az 7 malzemeden oluşması gerektiğini söyleyenler kadar en az 10 ya da 12 malzemeden yapılması gerektiğine dair inançlar da bulunuyor.