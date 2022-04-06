Dünyanın en eski tatlısı seçildi! Geleneksel tatlımız BBC manşetinde

Hz. Nuh'tan gelen gelen hikayesiyle Osmanlı'dan beri yaygın şekilde yapılan aşure hem göze hem de damağa hitap eden vazgeçilmez bir lezzet. Evlerde kazanlarla pişip tüm komşu ve akrabalara dağıtılarak eden gelenek, günümüzde de yaygın şekilde devam ediyor.
AŞURE HAKKINDA HERŞEY
Hz. Nuh tufanıyla başladığı rivayet edilen aşurenin hikayesi, Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10. gününde pişirilir. "Aşure" kelimesi Arapça "aşera" kelimesinden türemiştir ve 10 anlamına gelmektedir.
Önemli bir manevi değeri de olan aşure, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde farklı tariflerle yapılmaktadır. Özünde bolluk ve bereketi temsil eden tatlı, içerisine birçok fasulye ve nohut gibi bakliyat çeşidi bulundurmaktadır.
Yöresel olarak değişkenlik göstererek içerisine kuru meyveler ve kuruyemişler de eklenen tatlı pudinge benzer kıvamıyla tüketimi kolay ve yüksek besin değerine sahip.
Tatlı-ekşi tadıyla sıcak olarak hazırlanır ancak soğuduktan sonra servis edilir. Kaselere konan aşure, en yakınlardan başlanarak komşulara, fakirlere ve akrabalara dağıtılır. Hem doyurucu hem de besleyici özelliğe sahiptir.
Aşure ikram edilen kase ev sahibine geri verilirken yıkanmaması gerektiği yönünde bir inanç bulunmaktadır. Artan aşure olursa ağaç dibine dökülür ve bunun ağacın daha çok meyve vermesini sağlayacağına inanılır.
Aşurenin içerisine konan malzemeler, yörelere göre değişiklik gösterebilmektedir. En az 7 malzemeden oluşması gerektiğini söyleyenler kadar en az 10 ya da 12 malzemeden yapılması gerektiğine dair inançlar da bulunuyor.
AŞURE TARİFİ
Malzemeler
Pişirmeden önce bilinmesi gerekenler;
Şeker ve su miktarını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
Pirinç yerine bulgur kullanmak isterseniz aynı ölçüde ekleyebilirsiniz.
Karanfil yerine portakal kabuğu da ekleyebilirsiniz.
Nohut ve fasulyeleri önceden haşlayabilir ya da konserve olarak kullanabilirsiniz.
Aşurenin koyu renk almaması için buğdayı 2 kez kaynatıp suyunu akıtmanız gerekiyor.
Tarifi
Nohut ve fasulyeyi ayrı olarak haşlayın. Ardından buğdayı yıkayıp tencerede 10 dakika kaynatın. Sararan suyunu süzerek aynı adımı tekrarlayın. 2 defa kaynatıp süzdüğünüz buğdayların üzerine 2 litre su ekleyip 50 dakika kaynatın. Kuru kayısı ve inciri küçük parçalar halinde doğrayın. Ayrı bir yerde cezve içerisine karanfili ve 1 çay bardağı suyu koyup kaynayana kadar pişirin. Bu süreçte suyu azalan buğdayın üzerine sıcak su ilave edin. Son olarak karanfilin suyunu süzerek diğer tüm malzemelerle tencerenin içerisine ekleyin. Pişen aşurenizi karıştırıp 15-20 dakika kaynamaya bırakın. Sıcak haldeyken kaselere koyun. Soğuduğunda üzerini ceviz, fındık gibi kuruyemişlerin yanında kuru üzüm, kuş üzümü ve nar gibi ürünler kullanarak farklı şekillerde süsleyebilirsiniz.