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Son zamanların yeni trendi! Kahvenizin içine portakal suyu eklediğinizde faydalarına inanamayacaksınız

Sabah kahvaltılarının iki vazgeçilmez içeceği portakal suyu ve kahve… Peki bu iki içeceği birleştirip tüketmeye ne dersiniz? Kulağa biraz farklı gelse de yurt dışında giderek yaygınlaşan bu içecek sağlığınız için de oldukça faydalı. Portakal sulu kahvenin yapımına dair tüm detaylar bu yazıda…

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Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:05
Son zamanların yeni trendi! Kahvenizin içine portakal suyu eklediğinizde faydalarına inanamayacaksınız

Kahve tüketmeyi seviyor ancak sütsüz veya şekersiz içemiyor musunuz? Size yeni bir yöntem olarak önereceğimiz portakallı kahve hem hafif tadı hem de yararları ile favoriniz olmaya aday.

PORTAKAL SUYUYLA KAHVE YAPIMI

Portakal içeriğinde doğal olarak meyve şekeri barındırır. Acı kahve ile karıştığında hafif, tatlımsı bir tada sahip olur. Yapımı da oldukça kolay olan bu tarif, evdeki malzemelerle kolayca yapılabilir.

Gerekli malzemeler

İhtiyacınız olan iki ana bileşen bulunuyor. Portakal suyunu marketten hazır olarak satın alabilir ya da evde taze olarak sıkabilirsiniz. Taze sıkılmış portakal suyunun hazır olandan daha lezzetli ve faydalı olduğu bilinse de vakti olmayanlar için de hazır seçeneği bulunuyor.

Diğer ihtiyacınız olan ise espresso gibi sert bir kahve. Evde kahve makinanız bulunuyorsa kapsül veya toz olarak hazırlayacağınız espressonun yanında satın alacağınız bir moka pot da kullanabilirsiniz. Tüm bu seçeneklere ek olarak marketlerde satılan hazır cold brew kahvesi de işinizi görecektir.

Yapımı

Yaz aylarının da gelmesiyle hem tatlı hem serinletici bir içecek olarak tüketebileceğiniz portakal sulu kahve, buzla da hazırlanabilir.

  • 2 shot espressonuzu hazırlayın.
  • Buz kullanacaksanız önce buzları bardağınıza yerleştirin.
  • Ardından bardağın 3'te 2'si kadarını portakal suyuyla doldurun
  • Hazırladığınız espressoyu nazikçe portakal suyunun üzerine dökün.
  • İçeceğiniz hazır!

Püf noktası

Espresso dışında kahve kullanacaksanız portakal suyunun üzerine kahveyi eklemek için kaşık kullanın. Bu sayede portakal suyu ile karışmasını önleyebilirsiniz.

FAYDALARI

Kahve metabolizmanızı hızlandırıp yağ yakımını kolaylaştırırken C vitamini deposu olan portakal ise bağışıklığınızı güçlendirir. Bu iki besini bir arada tüketmek size çok yönlü yararlı bir etki sağlar.

ZARARI VAR MIDIR?

Hem portakal suyunu hem de kahveyi aynı anda tüketmek kulağa mide için zararlı gibi gelebilir. Ancak bu içecekler hemen her gün kahvaltıda tükettiğimiz besinlerdir. Eğer şimdiye kadar tüketimi size rahatsızlık vermediyse ikisini karıştırarak tüketmenin de bir zararı olmaz.

Bir diğer kaygı ise dişlere zararı olup olmadığı yönünde. Normal şartlarda kahvaltı yaptıktan sonra yarım saat boyunca dişlerin fırçalanması önerilmemektedir. Tükettiğiniz besinlerin içeriğinde bulunan asit nedeniyle diş minesi yumuşar ve bu süreçte fırçalanan diş zarar görür. Aynı durum bu içecek için de geçerli. Tükettikten sonra yarım saat boyunca dişlerinizi fırçalamazsanız ağız sağlığınız açısından da bir sorun teşkil etmez.

Bu tip içeceklerin mide hastalığı veya hassasiyeti bulunan kişiler için uygun olmadığını belirtmekte fayda var. Ülser gibi bir mide rahatsızlığına sahipseniz tüketmeden önce doktorunuza danışmanız daha sağlıklı olacaktır.

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