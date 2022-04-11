Son zamanların yeni trendi! Kahvenizin içine portakal suyu eklediğinizde faydalarına inanamayacaksınız

Kahve metabolizmanızı hızlandırıp yağ yakımını kolaylaştırırken C vitamini deposu olan portakal ise bağışıklığınızı güçlendirir. Bu iki besini bir arada tüketmek size çok yönlü yararlı bir etki sağlar.

Hem portakal suyunu hem de kahveyi aynı anda tüketmek kulağa mide için zararlı gibi gelebilir. Ancak bu içecekler hemen her gün kahvaltıda tükettiğimiz besinlerdir. Eğer şimdiye kadar tüketimi size rahatsızlık vermediyse ikisini karıştırarak tüketmenin de bir zararı olmaz.

Bir diğer kaygı ise dişlere zararı olup olmadığı yönünde. Normal şartlarda kahvaltı yaptıktan sonra yarım saat boyunca dişlerin fırçalanması önerilmemektedir. Tükettiğiniz besinlerin içeriğinde bulunan asit nedeniyle diş minesi yumuşar ve bu süreçte fırçalanan diş zarar görür. Aynı durum bu içecek için de geçerli. Tükettikten sonra yarım saat boyunca dişlerinizi fırçalamazsanız ağız sağlığınız açısından da bir sorun teşkil etmez.

Bu tip içeceklerin mide hastalığı veya hassasiyeti bulunan kişiler için uygun olmadığını belirtmekte fayda var. Ülser gibi bir mide rahatsızlığına sahipseniz tüketmeden önce doktorunuza danışmanız daha sağlıklı olacaktır.