Ballı çaylı kış dopingi

Bağışıklık sistemini güçlendirecek önlemler almak sağlıklı kalmanın önemli yollarından biri. Bağışıklık sistemi bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, koruyan bir sistem. Fakat bazen bağışıklık sistemi başarısız olabilir ve vücutta çeşitli hastalıklar oluşur. Onkoloji ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Yıldıray Tanrıver, "Özellikle mevsim değişimi dönemlerinde vücudun direnci azalır. Bu noktada kişilerin sağlıklı yaşam stratejilerini uygulaması gerekir. Fitoterapi (bitkilerle tedavi) ve apiterapi (arı ürünlerini kullanan alternatif tıp) ürünleri özellikle sonbahar-kış aylarında bağışıklık desteklemek için ideal. Andız otu, civanperçemi, nergis çiçeği ve ökse otu içerikli karışımlar vücudunuzu kış hastalıklarından korur hem de bağışıklık sistemini güçlendirir" dedi.

Dr. Tanrıver, arı ürünlerinin sağlık amaçlı kullanımı olarak bilinen apiterapinin ve bitkisel ürünlerin sağlık amaçlı kullanımı olan fitoterapinin çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde, bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde etkili olduğunu söyleyerek, "Propolisin antiseptik, antimikrobiyal ve antitümör gibi sayısız etkisi var. Aynı zamanda dokuların iyileşmesi ve onarımına da katkı sağladığı tespit edilmiştir. Propolis ve bitki ekstreleri ve diğer arı ürünleri içerdikleri amino asit, vitaminler ve enzimlerle insanlığa müthiş destek sağlamaktadır" dedi.







FİLENİZİ ALIN PAZARA ÇIKIN

Dr. Tanrıver, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını şöyle sıraladı: Yüksek kalorili, bol kırmızı etli beslenmeden uzak durulmalı. Fazla kilo varsa verilmeli. Filenizi alın ve pazara çıkıp; taze sebze ve meyve alışverişi yapın. Özellikle C vitamininden zengin portakal, mandalina, kivi, limon gibi narenciyeler tüketilmeli; sarımsak ve soğan sofradan eksik edilmemeli. Kahvaltı öncesinde yarım limonun suyu ılık suyla karıştırıp içilmeli. Bu toksinleri atar; bağışıklık sistemini destekler. A ve B12 vitamininden zengin süt, balık, yumurta gibi gıdalar tercih edilmeli. Günlük 2.5 litre su içilmesi ihmal edilmemeli. Selenyum, E vitamini, D vitamininden zengin beslenilmeli. Sabahları kahvaltı öncesinde kefir içilmeli. Yeşil çay tüketilmeli.



BAĞIŞIKLIK DOSTU BİTKİLER

Nergis çiçeği: Nezle ve baş ağrısında da kullanılan nergis çiçeğinin kanser hücrelerindeki büyümeyi durdurur.

Andız otu: Soğuk algınlığı, grip, akciğer iltihabına iyi gelir. Bunun yanında kanser hücresinde çoğalmayı engeller.

Ökse otu: Ökse otunun anti kanser özelliği vardır. Ayrıca üst solunum yollarına iyi gelir, iltihaplanmayla mücadele eder.

Civanperçemi: Nefes darlığına iyi gelir. Ateş düşürücü etkisi vardır.

Zerdeçal: Özellikle meme, bağırsak ve mide kanserleri üzerindeki etkinliği için çalışılan zerdeçalın faydalı olduğu bilinir.

Propolis: Soğuk algınlığında kansere kadar birçok hastalığa iyi gelmektedir. Düzenli kullanımı sonucunda hastalıkların iyileşmesini sağlar.







UZMANINDAN ŞİFA NİYETİNE İKİ TARİF

Onkoloji ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Yıldıray Tanrıver'in sihirli bağışıklık içeceği ve enerji macunu tarifi ise şöyle:

SİHİRLİ BAĞIŞIKLIK İÇECEĞİ: 30'ar gram kekik, karanfil, zencefil, zerdeçal, tarçın, papatya, ıhlamur, havlıcanı kaynatılmış bir bardak su içinde 15 dakika demleyin. Demlediğiniz karışımı süzgeçten geçirin. Afiyetle tüketin.

ENERJİ MACUNU: Bir su bardağı kaliteli çiçek balın içine 30 gram zencefil, 30 gr zerdeçal, 1 yemek kaşığı karabiber katılarak macun haline getirin. Her sabah 1 yemek kaşığı macun üzerine limon suyu sıkarak tüketin.



YARIN: İYİ UYKU VE GÜNEŞ İLAÇ GİBİ. ENFEKSİYONA KARŞI BARİYER FORMÜL. BAĞIŞIKLIK DOPİNGİ ÇORBA. VİRÜS SAVAR ÇAY

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