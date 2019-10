Kırmızı ve turuncularla kış kalkanı

Başlarken...

Havalar değişiyor, vücudunuzun ritmi de değişiyor. Peki, vücudunuz kışa ne kadar hazır? Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek başta soğuk algınlığı grip olmak üzere hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan oluşturabilirsiniz. 'Kışa Önce Vücudunuzu Hazırlayın' yazı dizisinde uzmanların görüşleriyle sizlere hastalıklara karşı vücudunuzu nasıl koruyacağınızın reçetesini sunuyoruz. Hastalıklardan korunmak, hepsinden önemlisi de hasta olmadan önce, bağışıklığınızı nasıl çelik gibi güçlü hale geçireceğinizin formüllerini paylaşıyoruz. Bu formüllerle geçen yıllara göre nasıl daha az hastalandığınızı ve dinç kalabildiğinizi göreceksiniz.



Mevsim değişimiyle birlikte başta soğuk algınlığı olmak üzere kış hastalıkları da kapıyı çalmaya başladı. Özellikle sonbaharkış aylarında, salgın virüsler ve bedenin yeni hava şartlarına adaptasyonunun güçleşmesi birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Tüm bunlardan korunmak ve önlemleri hasta olmadan önce almak içinse besinlerinden gücünden faydalanmak gerekiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, "Besinler hastalıklara karşı bir kalkan görevi görüyor. Tüm besin öğelerinin yeterli ve dengeli tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı kalkan gibi görev yapmasını sağlamaktadır" dedi. İşte Yakut'un beslenme reçetesi:



MEVSİM MEYVELERİNİ TÜKETİN

* Bağışıklık sisteminin doğru çalışabilmesi için karbonhidrat, protein ve yağ gibi temel besin öğelerinin denge halinde olması gerekir. Ancak mevsim değişikliği yaşanan aylarda besinlerdeki dengenin yanı sıra mevsimlik meyve ve sebze tüketiminin önemi artıyor. Bu nedenle pazar ve market alışverişlerinde özellikle yılın bu dönemlerinde o mevsime özgü meyve sebzeler tercih edilmeli. Seçim yapılırken çeşitlilik sağlanmalı, mevsimi boyunca her çeşit sebze meyve mutlaka tüketilmeli. Kış sebzelerinden mantar, kereviz, ıspanak, pırasa, kırmızı turp, karnabahar, kırmızı kapya biber tercih edilebilirken, meyvelerde nar, kuşburnu, kızılcık, mandalina, greyfurt, üzüm, portakal, armut gibi seçimlerle antioksidanlardan ve antosiyaninlerden zengin bir tüketim yolu seçilebilir. Kışın özellikle kırmızı ve turuncu renklerdeki meyve ve sebzelerin tüketimi bağışıklığı güçlendiriyor.



ÇİĞ, HAŞLANMIŞ YA DA FIRIN

* Renk çeşitliliğinin getirdiği sağlık etkilerinden maksimum düzeyde yararlanmak için, sebzeleri etli veya etsiz sebze yemekleri, haşlanmış veya fırın sebze gibi tüketmek, meyveleri ise taze tüketmek, mümkün olmadığı hallerde ise taze meyve suyu şeklinde içmek maksimum yarar sağlar. Sebzeler de meyve suları gibi, çiğ formlarıyla taze sebze suyu şeklinde sıkılarak içebilir. Ispanak, kırmızı turp, kırmızı biber, karnabahar taze sebze suları için iyi bir kombinasyon olabilir.

* Belirli besin öğeleri geçiş sürecinde bedeni destekleyebilmekte. Bu besin ögeleri: Çinko (yağsız kırmızı et, deniz ürünleri, süt, tahıllar, mercimek, fındık), E vitamini (Fındık, tohumlar, bitkisel yağlar), D vitamini (sonbahar güneşinde vakit geçirmek), Demir (et, baklagiller) ve C vitamini (meyve ve sebzeler)



BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ ÇORBA

Uz. Dyt. Nihan Yakut'un bir de bağışıklık güçlendirici, kış hastalıklardan koruyan çorba tarifi var.

Malzemeler:

- 2 orta boy kırmızıbiber

- 4 - 5 adet mantar

- 2 orta boy domates

- 1 orta boy soğan

- 1.5 tatlı kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı salça

- 1 - 2 diş sarımsak

- Yarım çay kaşığı karabiber

- Yarım çay kaşığı toz zerdeçal

Hazırlanışı:

Mantar, biber ve soğanı tercihinize göre doğrayın. Orta ateşteki zeytinyağında, rendelenmiş sarımsakları, soğan, salça ve zerdeçal ile beraber 5-6 dakika pişirin. Doğranmış sebzeleri ve baharatı ekleyerek yumuşayana kadar 10 dakika daha pişirin. 4-5 Su bardağı su ekleyerek, orta ateşte, kaynamaya bırakın. Sıcak veya ılık tüketilebilir.



