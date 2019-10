Bağışıklığın dermanı kemik suyu ve turşu

BUGÜN NELER OLDU

Mevsimsel değişikliklere doğanın ayak uydurması gibi vücudumuz da ayak uydurmaya çalışıyor. Bu süreçte metabolizmamız yavaşlıyor. Bağışıklık sistemimiz olumsuz etkileniyor. Bunun sonucunda da grip, soğuk algınlığı, bronşit hatta zatüre gibi hastalıklara yakalanma riski artıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Öğretim Üyesi Fitoterapi uzmanı Dr. Serhat Koran, "Metabolizmamızı hızlandıracak ve bağışık sistemimizi güçlendirecek önlemler almalıyız. Evde hazırlanabilecek doğal çorba ve pratik çaylarla bağışıklık sistemini güçlendirip, hastalıklardan koruyabiliriz" dedi.Kereviz, ayva, bal kabağı, kırmızı dolma biber, bürüksel lahanası, turp, karnabahar, armut, elma, balık, nar, taze ceviz ve fındık tüketin. Bağışıklık sistemini koruyup güçlendirmek için ev yapımı turşu yiyin. Yemeklerinizden ilikli kemik suyunu eksik etmeyin. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Uzun açlıklar metabolizmamızı yavaşlatır ve bağışıklık sistemimizi zayıflatır. 3-4 saatte bir öğün tüketmeye dikkat edin.Özellikle mevsim geçişlerinde kişilerde görünen halsizlik, yorgunluk şikayetlerinin nedeni yetersiz su içilmesi. Günde en az 2.5 litre su tüketimi vücudumuzdaki tüm hücre ve dokuların beslenmesine ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasına destek olur.Uykunuza dikkat edin. 7-8 saat karanlık bir odada kaliteli uyku melatonin hormonu salgısını artıracaktır. Melatonin hormonu da vücut direncimizi kuvvetlendirecek ve güne daha dinç başlamamızı sağlayacaktır.Sabahın erken saatlerinde yapılacak bir yürüyüş ile teneffüs edeceğimiz ozon gazı bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemizde çok faydalı olacaktır. * Havanın güneşli olduğu günlerde mutlaka 15-20 dk güneşe çıkmalıyız. Güneşten elde edeceğimiz D vitamini bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmekte önemli bir rol oynar.1 büyük boy kök kereviz1 adet orta boy soğan1 adet yeşil elma1 adet ayva3 dal taze kekik Tuz1 çay kaşığı toz zerdeçal1 çay kaşığı Karabiber1.2 litre kemikli et suyu1 tatlı kaşığı şekerYarım limon suyu150 ml krema2 yemek kaşığı tereyağıTereyağını orta ateşte eritin. İçine toz zerdeçalı ve karabiberi ekleyin. 1-2 dk sonra soğanları ekleyin. 5 dakika pişirin. Ardından kereviz, kekik, tuz ve şekeri de ekleyerek pişirmeye devam edin. Kapağı kapalı şekilde 10 dakika kadar pişirin. Soyup, çekirdeklerini çıkardıktan sonra küp küp doğradığınız elma ve ayvayı limon suyu ile birlikte çorbaya ekleyerek, altı orta kısık açıkken, kapak kapalı 10 dakika daha pişirin. Et suyunu ekleyerek ocağın altını açın ve kaynama- ya başlayınca hafif kaynayacak şekilde sabitleyin. 20 dakika pişirdikten sonra ocaktan alıp, blender veya mutfak robotu yardımıyla çorbanızı püre haline getirin. İnce doğranmış frenk soğanı ilave ederek sıcak servis edin. Dilerseniz küp kesilmiş kök kereviz ve yeşil elma ekleyin.2 tatlı kaşığı kuşburnu2-3 cm uzunluğunda kuru zencefilAynı büyüklükte kuru zerdeçal1 tutam ekinezyaLezzet verici olarak birer çay kaşığı tarçın ve karanfilKök zencefil ve kök zerdeçalı önce 12 dakika kaynatıyoruz. Ardından suyunu süzün. Diğer malzemeleri de süzdüğünüz kök suyuna ekleyin. 8-12 dk demlendikten sonra içebilsiniz.Bir bardak kefir, bir çay kaşığı toz zencefil, bir çay kaşığı toz zerdeçal, bir çay kaşığı çörek otu, bir çay kaşığı tarçın, 2 çay kaşığı bal veya pekmez ile hazırlayacağınız karışımı her sabah kahvaltıdan önce tüketiniz.