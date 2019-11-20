Bel ağrılarınızın günlerce geçmesini beklemeyin

BEL AĞRILARININ YÜZDE 1,5-2'Sİ AMELİYAT GEREKTİRİYOR

İnsanların büyük bir çoğunluğu hayatının belirli bir döneminde bel ağrısı şikayeti yaşamaktadır ancak halk arasında bilinenin aksine bel ağrılarının tek sebebi fıtık olmayabilir. zorlanması, romatizmal rahatsızlıklar, iltihabi durumlar veya vücudun farklı bölgesindeki sıkıntılar belde ağrı olarak ortaya çıkabilir. Bel fıtığına bağlı olarak sinir kökünün etkilendiği durumlarda ağrının belde değil bacaklarda hissedilmekle beraber, bel fıtığının da içinde bulunduğu bel ağrılarının yaklaşık %1,5-2'sinde cerrahi tedavi gerekmektedir.