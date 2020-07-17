Brokoli çorbası diyeti nasıl yapılır? Diyet brokoli çorbası tarifi ve diyet listesi

Geniş çiçekli, lahana ailesinden olan brokolinin faydaları saymakla bitmiyor. Pek çok farklı çeşitte tüketilebilen, salatası ve kızartması da yapılan brokolinin diyetlerde en sık kullanım şekli haşlanmış brokoli veya brokoli çorbasıdır. Brokoli, vücut için oldukça değerli bileşenlerden olan izotiyosiyanat, fitokütöz, glukozinolatlar içermektedir. Antioksidan açısından da zengindir ve besleyici özelliği ile bilinmektedir. Uzmanlar, brokolinin yalnızca diyet süreçlerinde değil, her zaman her yaştan insanın tüketmesi gerektiğini belirtiyor. Kanserle savaşan, kemikleri güçlendiren, yaşlanmayı geciktiren, kolesterol düşüren ve kalp sağlığını koruyan brokoli, diyet yaparken tüketilebilecek en sağlıklı besinlerin başında geliyor. Diyet sürecinde amaç yağ yakmaktır. Ancak diyetlerde en sık yapılan yanlış, eksik beslenme sonucu vücutta kas ve su kaybı oluşturmaktadır. Bu sağlıklı bir kilo verme şekli değildir. Brokoli çorbasının yağ yakıcı özelliği ile bu durum önlenmiş olur ve verilen kilonun yağdan gitmesine yardımcı olur.
Brokolinin kalorisi ve besin değerleri
Brokoli çorbası diyeti nasıl yapılır?
Brokoli diyetine uygun brokoli çorbası
Malzemeler
1 demet brokoli
1 adet soğan
1 adet havuç
1 yemek kaşığı fesleğen
Hazırlanışı
Ufakça doğradığınız havuç ve soğanları zeytinyağı ile birlikte 5 dakika kadar kavurun. Altını tutmaması için orta ateşte kavurma işleminizi gerçekleştirin. Yıkadığınız ve parçalara böldüğünüz brokoliyi de tencere alın ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin. Ardından üzerini geçecek kadar, yaklaşık 4-5 su bardağı kadar kaynar suyu ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar kaynatmaya devam edin. Havuç ve brokoliler yumuşayınca ve rengini iyice suya verdikten sonra çorbanızı blenderdan geçirebilirsiniz. Çorbanın koyu olduğunu düşünüyorsanız tekrar kaynar su eklemenizde bir sakınca yoktur. Son olarak dilediğiniz baharatları koyarak çorbanızı tatlandırabilirsiniz.
Brokoli çorbası diyet listesi
Sabah: 1 gece önceden hazırladığınız büyük bardak suyunuzu için
Kahvaltı: büyük 1 kase brokoli çorbası
Ara öğün: yağsız yoğurt ( 100 gram ), kuru dut, tarçın ( karıştırarak tüketin )
Öğlen: büyük 1 kase brokoli çorbası
Ara öğün: yeşil çay, 3 adet diyet kraker
Akşam: büyük 1 kase brokoli çorbası
Ara öğün: 1 adet meyve veya 1 bardak kefirÇorba diyeti listesi! Diyet çorba tarifleri nasıl, hangi malzemelerle hazırlanır? Laktozsuz diyet listesi! Laktozsuz diyet nasıl yapılır, ne yenir?