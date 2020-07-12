Çorba diyeti listesi! Diyet çorba tarifleri nasıl hazırlanır?

Yaz aylarının da gelmesiyle birlikte hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verme arayışları da başlamış oldu. Kilo verme hızı ve oranı kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Bu yüzden çorba diyeti sürecinde de, vücudun kişisel özelliklerini göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Kilo vermek için uygulanabilecek birçok farklı yöntem arasında, çorba detoksu, diğer diyet türlerinden daha farklıdır. Vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı oranını yeterli bir şekilde karşıladığı için, diyet yaparken sıklıkla görülen sıvı kaybı ve halsizlik belirtileri, çorba diyetlerinde yaşanmaz. Bu yüzden de çoğu kişi tarafından denenmiş olan çorba diyeti, en çok tavsiye edilen diyetler arasında yerini almaktadır. Metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlayan çorba diyetinde, sindirim sistemi de düzene girer ve böylelikle kilo verme süreci de hızlanmış olur. Ancak her diyette olduğu gibi çorba diyetinde de dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar vardır. Tüm kurallara uyulduğu takdirde çorba diyeti ile dilediğiniz kiloya sağlıklı bir şekilde ulaşmanız mümkündür.
Çorba diyetinde dikkat edilmesi gerekenler
Çorba diyeti listesi
1. Gün
Kahvaltı: büyük bir kase kereviz çorbası
Ara öğün: 1 adet yeşil elma, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt
Öğle: büyük 1 kase kereviz çorbası
Ara öğün: 1 kase yoğurt, 1 adet elma, 2 yemek kaşığı yulaf ( hepsini karıştırıp tüketebilirsiniz
Akşam: büyük 1 kase kereviz çorbası
Ara öğün: 1 adet elma, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt
2. Gün
Kahvaltı: büyük 1 kase sebze çorbası
Ara öğün: 5 adet çilek, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt
Öğle: büyük 1 kase sebze çorbası
Ara öğün: 100 gram yoğurt ve 2 kaşık yulaf ezmesi
Akşam: büyük 1 kase sebze çorbası
Ara öğün: 5 adet çilek, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt
3. Gün
Kahvaltı: büyük 1 kase mercimek çorbası
Ara öğün: 1 adet armut, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt
Öğle: büyük 1 kase mercimek çorbası
Ara öğün: 1 adet armut, 100 gram yoğurt ve 1 yemek kaşığı yulaf ( hepsini karıştırın)
Akşam: büyük 1 kase mercimek çorbası
Ara öğün: 1 adet orta boy armut
4. Gün
Kahvaltı: büyük 1 kase brokoli çorbası
Ara öğün: 1 adet portakal, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt
Öğle: büyük 1 kase brokoli çorbası
Ara öğün: 100 gram yoğurt, 1 adet portakal, 2 kaşık yulaf
Akşam: büyük 1 kase brokoli çorbası
Ara öğün: 1 adet portakal, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt
5. Gün
Kahvaltı: büyük 1 kase lahana çorbası
Ara öğün: 2 adet kivi, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt
Öğle: büyük 1 kase lahana çorbası
Ara öğün: 100 gram yoğurt, 2 adet kivi, 2 yemek kaşığı yulaf
Akşam: büyük 1 kase lahana çorbası
Ara öğün: 1 çay bardağı kefir veya yağsız yoğurtMakarna diyeti listesi! Diyet makarna tarifleri nasıl hazırlanır? Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı hangi hastalığa iyi gelir? Mide, sindirim ve dolaşım…