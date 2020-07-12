Çorba diyeti listesi! Diyet çorba tarifleri nasıl hazırlanır?

Yaz aylarının da gelmesiyle birlikte hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verme arayışları da başlamış oldu. Kilo verme hızı ve oranı kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Bu yüzden çorba diyeti sürecinde de, vücudun kişisel özelliklerini göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Kilo vermek için uygulanabilecek birçok farklı yöntem arasında, çorba detoksu, diğer diyet türlerinden daha farklıdır. Vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı oranını yeterli bir şekilde karşıladığı için, diyet yaparken sıklıkla görülen sıvı kaybı ve halsizlik belirtileri, çorba diyetlerinde yaşanmaz. Bu yüzden de çoğu kişi tarafından denenmiş olan çorba diyeti, en çok tavsiye edilen diyetler arasında yerini almaktadır. Metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlayan çorba diyetinde, sindirim sistemi de düzene girer ve böylelikle kilo verme süreci de hızlanmış olur. Ancak her diyette olduğu gibi çorba diyetinde de dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar vardır. Tüm kurallara uyulduğu takdirde çorba diyeti ile dilediğiniz kiloya sağlıklı bir şekilde ulaşmanız mümkündür.

Çorba diyetinde dikkat edilmesi gerekenler

Çorba diyeti yaparken hem vücudun dengesini korumak hem de yediğiniz yemeklerden sıkılmamak tek bir çeşit çorba içmeniz tavsiye edilmez. 5 gün boyunca farklı çorba çeşitleri kullanarak diyetinizi daha sağlıklı bir hale getirmeniz mümkündür.

Sebzeli çorbaları tercih etmeniz tavsiye edilmektedir. Özellikle bol sebzeli çorbaları öğün başlarında tüketebilirsiniz.

Çorba diyetinde içeceğiniz çorbaları normal hayatta tükettiğiniz çorbalardan biraz daha farklı hazırlamanız gerekmektedir. Çorba diyetindeki çorbalara salça, tuz ve yağ koyulması tavsiye edilmemektedir.

Daha lezzetli çorbalar için dilediğiniz baharatları kullanmanızda bir sakınca yoktur.

Çorba her ne kadar sıvı ihtiyacını karşılayan bir besin olsa da, çorba diyeti esnasında gün içerisinde en az 2 litre su içmek büyük önem taşımaktadır.

Her diyette olduğu gibi çorba diyetini de spor ve egzersiz ile desteklemek kilo vermeyi hızlandıracaktır.

Çok aç olduğunuzu hisseder ve doymazsanız çorbanın yanında 1 dilim tam buğday unlu ekmek tüketmenizde bir sakınca yoktur.

Çorba diyeti listesi

1. Gün

Kahvaltı: büyük bir kase kereviz çorbası

Ara öğün: 1 adet yeşil elma, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt

Öğle: büyük 1 kase kereviz çorbası

Ara öğün: 1 kase yoğurt, 1 adet elma, 2 yemek kaşığı yulaf ( hepsini karıştırıp tüketebilirsiniz

Akşam: büyük 1 kase kereviz çorbası

Ara öğün: 1 adet elma, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt

2. Gün

Kahvaltı: büyük 1 kase sebze çorbası

Ara öğün: 5 adet çilek, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt

Öğle: büyük 1 kase sebze çorbası

Ara öğün: 100 gram yoğurt ve 2 kaşık yulaf ezmesi

Akşam: büyük 1 kase sebze çorbası

Ara öğün: 5 adet çilek, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt

3. Gün

Kahvaltı: büyük 1 kase mercimek çorbası

Ara öğün: 1 adet armut, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt

Öğle: büyük 1 kase mercimek çorbası

Ara öğün: 1 adet armut, 100 gram yoğurt ve 1 yemek kaşığı yulaf ( hepsini karıştırın)

Akşam: büyük 1 kase mercimek çorbası

Ara öğün: 1 adet orta boy armut

4. Gün

Kahvaltı: büyük 1 kase brokoli çorbası

Ara öğün: 1 adet portakal, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt

Öğle: büyük 1 kase brokoli çorbası

Ara öğün: 100 gram yoğurt, 1 adet portakal, 2 kaşık yulaf

Akşam: büyük 1 kase brokoli çorbası

Ara öğün: 1 adet portakal, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt

5. Gün

Kahvaltı: büyük 1 kase lahana çorbası

Ara öğün: 2 adet kivi, 1 çay bardağı kefir veya yoğurt

Öğle: büyük 1 kase lahana çorbası

Ara öğün: 100 gram yoğurt, 2 adet kivi, 2 yemek kaşığı yulaf

Akşam: büyük 1 kase lahana çorbası

Ara öğün: 1 çay bardağı kefir veya yağsız yoğurt

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