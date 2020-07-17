Kinoa diyeti nasıl yapılır? Kinoa diyeti yemekleri nelerdir? İşte örnek diyet listesi

Kinoanın, beyaz, siyah, mor, pembe gibi pek çok farklı türü vardır. Bol miktarda E vitamini içeren kinoanın, kırmızı ve siyah renkli türleri içlerinde en çok E vitamini içeriğine sahip olanlarıdır. Rengi koyulaştıkça antioksidan özelliği artan kinoa, günümüzde hemen her markette satılmaktadır ve bulunması oldukça kolaydır. Kilo kontrolünde sıklıkla tercih ediliyor olmasının bir diğer sebebi de doyurucu olmasıdır. Yüksek lif oranıyla sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sağlayan kinoa, ani acıkmaların önüne geçmektedir. Gluten alerjisi olanlar için tüketmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ayrıca kinoa, hayvansal gıdalarla beslenmeyi tercih etmeyenler için mükemmel bir protein kaynağıdır. Yediden yetmişe herkesin tüketmesi tavsiye edilen kinoanın faydaları saymakla bitmiyor.

Kinoanın kalorisi ve besin değerleri

Kinoanın 100 gramı yaklaşık 120 kalori içermektedir.

Lif açısından oldukça zengindir. Diğer tahıllara kıyasla 2 kat fazla lif içermektedir. 100 gram kinoa yaklaşık 3 gram lif içerir.

Protein miktarı çok yüksektir. 100 gramında, 4 gram protein vardır.

A ve C vitaminleri açısından zengindir.

Vücut için gerekli minerallerden olan, kalsiyum, magnezyum, demir, potasyum gibi mineralleri içermektedir.

E vitamini açısından en zengin besinler arasındadır.

B1, B2 ve B6 vitaminlerini içermektedir.

İçeriğinde omega3 yağ asidi bulunmaktadır.

Kinoa nasıl tüketilir?

Kinoa ile mutfaklarda hazırlanabilen birçok farklı tarif vardır. Damak tadınıza göre ve tüketeceğiniz miktara bağlı olarak dilediğiniz yöntemle kinoayı kullanabilirsiniz. Kinoa ile hem tatlı hem tuzlu yemekler yapılabiliyor olması en önemli özelliklerinden biridir. İşte kinoa ile yapabileceğiniz birbirinden lezzetli diyete uygun tarifler…

Kinoalı kısır

Malzemler

1 su bardağı kinoa

1 yemek kaşığı domates salçası

5 adet cherry domates

5 dal maydanoz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 çay kaşığı tuz

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Hazırlanışı

Öncelikle kinoanızı bir süzgeç yardımıyla süzerek yıkayın. Yıkama işlemi önemlidir, 3 kez tekrarlayarak yıkamanızda fayda var. Daha sonra bir tencere içerisinde kinoanın üzerine geçecek kadar su ekleyin ve haşlama işlemine başlayın. İyice haşlandığına emin olduğunuz kinoayı süzün ve bir kabın içerisine alın. Geri kalan tüm malzemeleri ekleyin ve güzelce karıştırın. Sağlıklı ve diyete uygun kinoalı kısırınız hazır…

Kinoalı kek

Malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı kinoa unu

1/3 su bardağı süt

3 adet yumurta

100 gram şeker

1 paket vanilya

1/3 su bardağı hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

Hazırlanışı

Tereyağı ile şekeri bir mikser yardımı ile iyice çırpın. Ardından yumurtaları teker teker ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Kıvam aldığı zaman sütünüzü karışıma ekleyin. Ardından kinoa unu, kabartma tozu, Hindistan cevizi ve vanilyayı da ekleyerek son bir kez karıştırın. Önceden ısıtılmış fırında 170 derecede 40 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Kinoa ne kadar tüketilmeli

Kinoa günün her saatinde tüketilebilir. Pilav gibi hazırlanması mümkün olduğu için gün içerisinde ana yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Haşlanmış hali salatalara eklenebilir ve salatanın besin değerinin artması sağlanabilir. Ayrıca tatlı olarak hazırlanabildiği için ara öğünlerde de tüketilmesi mümkündür. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta kinoanın tüketildiği miktardır. Kinoa, kalorisi çok düşük bir besin değildir. Bu yüzden fazla tüketilmesi tam tersi bir etkiye sebep olabilir ve kilo vermenin önüne geçebilir.

Kinoa diyet menüsünde nasıl kullanılır?

Haşlanmış kinoa, diyet yaparken sabah kahvaltılarında omlet içerisinde kullanılabilir. Omletinize lezzetli bir kıvam verir ve doyuruculuğunu arttırır.

Ara öğünlerde yoğurt içerisine katılarak, meyve ve tarçın ile lezzetlendirerek tüketilebilir.

Chia tohumunun sıklıkla kullanıldığı smoothie tarzı besinlere kinoa eklenerek de tüketilebilir.

Sebzeler ile birlikte tüketimi oldukça lezzetlidir ve sıklıkla tercih edilir. Sebzeli kino köftesi hazırlayarak öğle ve akşam yemeklerinde kullanabilirsiniz.

Haşlayarak baharatlandırdığınız kinoayı pilav gibi tüketebileceğiniz gibi, dolma içlerine de pirinç yerine kinoa kullanabilirsiniz.

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