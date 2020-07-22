Erkek ve kız bebekler için bebek boy kilo tablosu: Bebekler hangi ayda kaç cm, kaç kilo olmalı?

Bebeklerde boy ve kilo oranların bebeğin cinsiyetine göre farklılık gösterebilir. Bir de bebeğin beslenme şekline göre boy ve kilo farklı olabilmektedir. Bebeklerde yaşa göre boy kilo endeksine bakarak bebeğinizde eksik ya da fazlalık olduğunu düşünüyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna giderek ölçümleri yaptırabilirsiniz. Çoğu anne bebeğinin gelişim sürecini merak ettiği için takibini de yapacağından şüphemiz yoktur. Bebeklerde hangi ayda kaç kilo olmalı? Sorusunun yanıtı verelim ayrınca erkek bebek boy kilo tablosu ve kız bebek boy kilo tablosu yazımızda.
BEBEK BOY KİLO HESAPLAMA
Bebeklerin ilk 6 ay anne sütü ile beslenmesi çok önemlidir. Anne sütü ile bebekler ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alırlar. Bu yüzden boy ve kilo konusunda da daha sağlıklı olurlar. Bebek boyu ve kilo hesaplamasında bebeğin cinsiyeti de önemlidir. Cinsiyete göre farklı kilo ve boyda olurlar. Sizler için ay ay olarak bebeklerin ortalama boy ve kilo endeksi tablosunu hazırladık. Sizde bu tabloya göre bebeğinizin boyunu ve kilosunu karşılaştırabilirsiniz.Balgam neden olur? Balgamın nedenleri nelerdir, hangi hastalıklar balgama sebep olur? Botoks etkili krem nedir, nasıl kullanılır? Botoks etkili krem özellikleri ve faydaları
BEBEKLERDE HANGİ AYDA KAÇ KİLO OLMALI?
Bebeklerde ilk ay doğduğu kilodan geri düşebilir. Bu durum uzman doktorlar tarafından normal karşılanmaktadır. Doğumdan kalan şişkinlikler vb. olayları bebek vücudundan atarak esas kilosuna gelir. Anne adayları bebeğim kilo kaybediyor diye karamsarlığa kapılmamalıdır. Bebeklerin kilo ve boy oranları aşağıda 12 ay yani 1 yaşına kadar olan tablo hazırlanmıştır. En düşük boy, en yüksek boy ve en düşük kilo ve en yüksek kilo şeklinde oranlar verilmiştir. İşte bebek boy kilo endeksiAnti HCV nedir? Anti HCV negatif ne demek? Normal değerler kaç olmalı?
KIZ BEBEK BOY KİLO TABLOSU
|
|
En Düşük Boy
|
En Yüksek Boy
|
En Düşük Kilo
|
En Y.K
|
1 Aylık
|
50 cm
|
59 cm
|
2950 gr
|
5400 gr
|
2 Aylık
|
52 cm
|
62 cm
|
3500 gr
|
6400 gr
|
3 Aylık
|
54 cm
|
65 cm
|
4000 gr
|
7200 gr
|
4 Aylık
|
56 cm
|
68 cm
|
4500 gr
|
8000 gr
|
5 Aylık
|
57 cm
|
70 cm
|
5000 gr
|
8700 gr
|
6 Aylık
|
59 cm
|
72 cm
|
5400 gr
|
9250 gr
|
7 Aylık
|
61 cm
|
73 cm
|
5800 gr
|
9800 gr
|
8 Aylık
|
62 cm
|
75 cm
|
6150 gr
|
10350 gr
|
9 Aylık
|
63 cm
|
77 cm
|
6500 gr
|
10800 gr
|
10 Aylık
|
64 cm
|
79 cm
|
6750 gr
|
11200 gr
|
11 Aylık
|
65 cm
|
80 cm
|
7000 gr
|
11200 gr
|
12 Aylık
|
66 cm
|
81 cm
|
7200 gr
|
12000 gr
ERKEK BEBEK BOY KİLO TABLOSU
|
|
En Düşük Boy
|
En Yüksek Boy
|
En Düşük Kilo
|
En Y.K
|
1 Aylık
|
51 cm
|
60 cm
|
3000 gr
|
5750 gr
|
2 Aylık
|
53 cm
|
63 cm
|
3600 gr
|
6600 gr
|
3 Aylık
|
55 cm
|
65 cm
|
4150 gr
|
7500 gr
|
4 Aylık
|
57 cm
|
68 cm
|
4600 gr
|
8250 gr
|
5 Aylık
|
58 cm
|
70 cm
|
5100 gr
|
9000 gr
|
6 Aylık
|
60 cm
|
73 cm
|
5500 gr
|
9600 gr
|
7 Aylık
|
62 cm
|
75 cm
|
6000 gr
|
10200 gr
|
8 Aylık
|
63 cm
|
77 cm
|
6300 gr
|
10900 gr
|
9 Aylık
|
65 cm
|
79 cm
|
6700 gr
|
11300 gr
|
10 Aylık
|
66 cm
|
80 cm
|
6950 gr
|
11900 gr
|
11 Aylık
|
68 cm
|
82 cm
|
7200 gr
|
12200 gr
|
12 Aylık
|
69 cm
|
83 cm
|
7450 gr
|
12500 gr