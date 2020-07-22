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Erkek ve kız bebekler için bebek boy kilo tablosu: Bebekler hangi ayda kaç cm, kaç kilo olmalı?

Anne ve babalar için bebek sahibi olmak ne kadar güzel bir şey olsa da bazı zorlukları da vardır. Bebeklerin boyu, kilosu her ay düzenli olarak hesaplanarak ortalama değerlere göre değerlendirme yapılır. Eğer bebeğin kilosu düşük ya da yüksekse beslenme şekli için değişiklikler yapılabilir. Eğer boyu ortalama değerlerin altındaysa uzman doktor eşliğinde gerekli tetkikler yapılır. Bebek boy kilo tablosunu merak edenler için tablo hazırladık. Bebekler hangi ayda kaç cm, kaç kilo olmalı? İşte merak ettikleriniz.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 10:28 Son Güncelleme: 22.7.2020 10:28 ABONE OL
Erkek ve kız bebekler için bebek boy kilo tablosu: Bebekler hangi ayda kaç cm, kaç kilo olmalı?

Bebeklerde boy ve kilo oranların bebeğin cinsiyetine göre farklılık gösterebilir. Bir de bebeğin beslenme şekline göre boy ve kilo farklı olabilmektedir. Bebeklerde yaşa göre boy kilo endeksine bakarak bebeğinizde eksik ya da fazlalık olduğunu düşünüyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna giderek ölçümleri yaptırabilirsiniz. Çoğu anne bebeğinin gelişim sürecini merak ettiği için takibini de yapacağından şüphemiz yoktur. Bebeklerde hangi ayda kaç kilo olmalı? Sorusunun yanıtı verelim ayrınca erkek bebek boy kilo tablosu ve kız bebek boy kilo tablosu yazımızda.

BEBEK BOY KİLO HESAPLAMA

Bebeklerin ilk 6 ay anne sütü ile beslenmesi çok önemlidir. Anne sütü ile bebekler ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alırlar. Bu yüzden boy ve kilo konusunda da daha sağlıklı olurlar. Bebek boyu ve kilo hesaplamasında bebeğin cinsiyeti de önemlidir. Cinsiyete göre farklı kilo ve boyda olurlar. Sizler için ay ay olarak bebeklerin ortalama boy ve kilo endeksi tablosunu hazırladık. Sizde bu tabloya göre bebeğinizin boyunu ve kilosunu karşılaştırabilirsiniz.

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BEBEKLERDE HANGİ AYDA KAÇ KİLO OLMALI?

Bebeklerde ilk ay doğduğu kilodan geri düşebilir. Bu durum uzman doktorlar tarafından normal karşılanmaktadır. Doğumdan kalan şişkinlikler vb. olayları bebek vücudundan atarak esas kilosuna gelir. Anne adayları bebeğim kilo kaybediyor diye karamsarlığa kapılmamalıdır. Bebeklerin kilo ve boy oranları aşağıda 12 ay yani 1 yaşına kadar olan tablo hazırlanmıştır. En düşük boy, en yüksek boy ve en düşük kilo ve en yüksek kilo şeklinde oranlar verilmiştir. İşte bebek boy kilo endeksi

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KIZ BEBEK BOY KİLO TABLOSU

En Düşük Boy

En Yüksek Boy

En Düşük Kilo

En Y.K

1 Aylık

50 cm

59 cm

2950 gr

5400 gr

2 Aylık

52 cm

62 cm

3500 gr

6400 gr

3 Aylık

54 cm

65 cm

4000 gr

7200 gr

4 Aylık

56 cm

68 cm

4500 gr

8000 gr

5 Aylık

57 cm

70 cm

5000 gr

8700 gr

6 Aylık

59 cm

72 cm

5400 gr

9250 gr

7 Aylık

61 cm

73 cm

5800 gr

9800 gr

8 Aylık

62 cm

75 cm

6150 gr

10350 gr

9 Aylık

63 cm

77 cm

6500 gr

10800 gr

10 Aylık

64 cm

79 cm

6750 gr

11200 gr

11 Aylık

65 cm

80 cm

7000 gr

11200 gr

12 Aylık

66 cm

81 cm

7200 gr

12000 gr

ERKEK BEBEK BOY KİLO TABLOSU

En Düşük Boy

En Yüksek Boy

En Düşük Kilo

En Y.K

1 Aylık

51 cm

60 cm

3000 gr

5750 gr

2 Aylık

53 cm

63 cm

3600 gr

6600 gr

3 Aylık

55 cm

65 cm

4150 gr

7500 gr

4 Aylık

57 cm

68 cm

4600 gr

8250 gr

5 Aylık

58 cm

70 cm

5100 gr

9000 gr

6 Aylık

60 cm

73 cm

5500 gr

9600 gr

7 Aylık

62 cm

75 cm

6000 gr

10200 gr

8 Aylık

63 cm

77 cm

6300 gr

10900 gr

9 Aylık

65 cm

79 cm

6700 gr

11300 gr

10 Aylık

66 cm

80 cm

6950 gr

11900 gr

11 Aylık

68 cm

82 cm

7200 gr

12200 gr

12 Aylık

69 cm

83 cm

7450 gr

12500 gr

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Erkek ve kız bebekler için bebek boy kilo tablosu: Bebekler hangi ayda kaç cm, kaç kilo olmalı?
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