Son dakika haberi: Araştırma sonuçları ortaya koydu! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı

Sputnik'in aktardığı haberde, doktorlar, nabzı ölçerken hatalardan kaçınmak için ölçümün kişinin sakin olduğu anda yapılması, tercihen ölçümden önce kişinin 5 dakika dinlenmesi ve gevşemesi, yani stres faktörlerini veya fiziksel yükleri vücuttan atması gerektiğini vurguladı.