Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Son dakika haberi: Araştırma sonuçları ortaya koydu! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı

haberi: Araştırma sonuçları ortaya koydu! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı

Tüm dünyada etkisini gösteren salgını ile ilgili haberleri peşi sıra geliyor. Kovid-19'u önlemek amacı ile aşı çalışmaları sürerken salgının analizi için klinik çalışmaları da devam ediyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmada koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya kondu. Yaşanan bu gelişme, dünya basını tarafından da son dakika olarak duyuruldu.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 22:36 Son Güncelleme: 5.1.2021 22:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Araştırma sonuçları ortaya koydu! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Dünya, koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürüyor. Aşı çalışmaları devam ederken salgının klinik boyutta araştırılması da sürüyor. Bu doğrultuda, İngiltere'de, dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi. Araştırma sonuçlarında, yeni tip koronavirüsün bir başka belirtisinin daha olabileceği ortaya kondu. İşte, son dakika haberinin detayları

Express gazetesinin COVID Symptom Study'nin verilerine dayandırdığı haberine göre, dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi. Araştırmanın sonuçları, Kovid-19'un düzensiz veya yüksek hızlı kalp atışına neden olabileceğini gösterdi.

Sputnik'in aktardığı haberde, doktorlar, nabzı ölçerken hatalardan kaçınmak için ölçümün kişinin sakin olduğu anda yapılması, tercihen ölçümden önce kişinin 5 dakika dinlenmesi ve gevşemesi, yani stres faktörlerini veya fiziksel yükleri vücuttan atması gerektiğini vurguladı.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yeni koronavirüs enfeksiyonu belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunur. Daha ağır vakalarda enfeksiyon zatürreye, akut solunum yetmezliğine, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Araştırma sonuçları ortaya koydu! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA