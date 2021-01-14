Bilim Kurulu Üyesi'nden son dakika aşı açıklaması: Diğer aşılar geldiğinde...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte yaptırdıkları ve bu sabah gönüllü sağlık çalışanları başta olmak üzere resmen başlayan koronavirüs (CoronaVac) aşısına dair kritik soruları cevapladı. Öztürk'ün son dakika açıklamaları içerisinde çok önemli 3 kritik bilgi yer aldı.

Buna göre Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Öztürk şu soruların cevaplarını kamuoyuna açıkladı;

Aşı yapılırken sağlıkçılar kolunda neden daha yukarı bölgeyi istedi?

Diğer marka aşılar geldiğinde vatandaş bunlar arasında tercih yapabilecek mi?

2 doz olarak uygulanmasına karar verilen koronavirüs aşılarında ek doz ihtimali olanlar kimler?

İşte tüm detaylar...