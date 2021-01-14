Bilim Kurulu Üyesi'nden son dakika aşı açıklaması: Diğer aşılar geldiğinde...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte yaptırdıkları ve bu sabah gönüllü sağlık çalışanları başta olmak üzere resmen başlayan koronavirüs (CoronaVac) aşısına dair kritik soruları cevapladı. Öztürk'ün son dakika açıklamaları içerisinde çok önemli 3 kritik bilgi yer aldı.
Buna göre Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Öztürk şu soruların cevaplarını kamuoyuna açıkladı;
Aşı yapılırken sağlıkçılar kolunda neden daha yukarı bölgeyi istedi?
Diğer marka aşılar geldiğinde vatandaş bunlar arasında tercih yapabilecek mi?
2 doz olarak uygulanmasına karar verilen koronavirüs aşılarında ek doz ihtimali olanlar kimler?
İşte tüm detaylar...
"YERLİ AŞIMIZ İLE BİRLİKTE FARKLI BİR HEYECAN OLACAK"
Öncelikle aşı, koronavirüs salgınında mücadelemizde en önemli silahlardan biri. Hayırlı olsun. Aşılamamız şu anda devam ediyor. Önce ülkemizin aşıya ulaşmasının verdiği bir sevinç vardı. Şimdi aşılama başladı. Önümüzdeki aylarda da yerli aşımızın üretime başlaması ile farklı bir heyecan daha yaşıyor olacağız inşallah. Sayın bakanımız, bakan yardımcılarımız, Bilim kurulu üyeleri ile birlikte tüm sağlık çalışanları olarak tabi bunca mücadelenin ardından herkes sırasını beklerken heyecan duyuyoruz doğal olarak. Çocukluk günlerimizdeki aşıları hatırladık.
AŞI SONRASI AĞRI YA DA ETKİ HİSSETTİ Mİ?
Şu anda aşı noktasında çok hafif bir ağrı dışında bir etki hissetmedim. Dokununca hissedilen lokal bir duyarlılık. Diğer arkadaşlardan da herhangi bir yan etki haberi şu ana kadar gelmedi. Zaten bu aşıların güvenirliği konusunda herhangi bir şüphemiz yok. Aynı şekilde etkinliği konusunad da aynı şeyleri söylemek isterim.
GÖMLEĞİNİ NEDEN DAHA YUKARI SIYIRMASI İSTENDİ?
Soru: Size aşı yapılırken gömleğinizi daha yukarı sıyırmanız istendi. Bunun bir nedeni var mı? Kolda yapıldığı yerle ilgili aşıda özel bir nokta mı var?
Üst koldaki kasımızın tam ortasındaki üst bölümde bir noktaya yapıldığı için gömleğimizi yukarı itmeye çalıştı arkadaşlar.
AŞIDAN ÖNCE ANTİKOR BAKILMASI GEREKLİ Mİ?
Şu anda biz Türkiye olarak hastalığı geçirmiş olanlara 6 aylık olarak yapacağız. Antikor bakılması konusunda bir öneri ve zorunluluk da yok. Aşıda bazı kişilerde antikor gelişmeyebiliyor. Yüzde 30 oranında bazı kişilerde düşük antikor gelişiyor. 6 ay sonra kişiler antikorlarına baktırmaksızın doğal olarak yaptırabilirler.
Hastalıkla oluşan bir antikor varsa aşı uygulandığında herhangi bir yan etki ya da zarar koronavirüs anlamında beklenmiyor. Bu da bir inaktif aşı. Bunlarla ilgili olarak antikorlar zaman içerisinde aşılama sonrasında azalır. Belli aralıklarla yaptırırsınız. Burada durum budur. Antikora baktırayım, varsa yaptırmayayım yoksa yaptırayım gibi bir duruma gerek yok.
"ANTİKOR OLSA BİLE BİZİ KORUYACAK KADAR OLUP OLMADIĞINI BİLEMEYİZ"
Çünkü bizdeki antikorun bakılsa bile ne kadarının bizi koruyacak güçte olduğunun analiz edilmesi çok kolay değil. Birçok ülkede bu iş beklenen hızda gitmiyor bu süreç. O nedenle bizde umarım daha hızlı gider. Böyle bir hedefe giderken de antikor baktırayım gibi bir ihtiyacın takip edilmesine gerek yoktur.
AŞI GÜNÜ HASTALIK BELİRTİSİ OLAN KİŞİYE AŞI YAPILIR MI?
Zaten aktif hastalığı olan kişiye aşısı o anda yapılmaz. Şikayetleri geçtikten sonra yapılır. Şu an sadece daha önce aşı yaptıranlar için söylüyorum. Grip aşısı örneğin yaptıranlar varsa bunların en az 14 gün beklemeleri gerekir. Bu aşıyla ilgili yan etkileri saf olarak görüyoruz. Görmek istiyoruz. O nedenle biz bunu tek tek inceleyeceğiz. Takip edilmesi açısından da başka aşı yaptırmış olanlar koronavirüs aşısı için 14 gün ara verecek. Bunun dışında herhangi bir kısıtımız yok. Randevusu olan sırası gelen kişi aşısını yaptıracak.
Alerjisi olanlar için tedbirler: Alerjisi olanlar tedbirlerini alacak. Bunları belirtecek ve ona göre bir yol izlenecek. Daha uzun izlenebilecekler. Bu tip bireysel bazı istisnalar olabilecek.
AŞIDAN SONRAKİ ETKİLER KISA SÜRECEK
"Aşıdan sonra gribal durumlar geçirilebilir mi?" sorusunun cevabı; Bu çalışmalarda da ortaya kondu birkaç gün süren bir baş ağrısı, bazen bir halsizlik, uyku hissi gibi değişik etkiler olabiliyor. Geçici etkilerdir. Çok uzun süren kalıcı bir etki kesinlikle söz konusu değildir.
Burada bizi endişeye sevk edecek bir yan etki söz konusu değildir. Bunu belirtebilirim.
DİĞER AŞILAR GELDİĞİNDE FARKLI MARKALARI SEÇEBİLECEK MİYİZ?
Soru: CoronaVac inaktif koronavirüs aşısında diğer aşılar ülkeye girdiğinde vatandaşın seçmesi gibi bir durum var mı?
Bu aşılar arasında önemli bir fark yok. O anda ilgili merkezde hangi aşı temin edilmişse o anda sırası gelen vatandaş özel bir uygulama kimseye olmaksızın aşılanacak. Bakın ülkenin Sağlık Bakanı inaktif aşıyı herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın yaptırdılar. O merkezde o an elinde hangi aşı varsa onu uygulayacak. Vatandaşı için bulduğu aşıyı devlet getiriyor. Güvenli olmayan aşıları bir ülke zaten almaz. O nedenle incelemelerinin burada da yapıldığı hiçbir aşıda korkuya gerek yoktur. Ve seçme gereği de yoktur.
Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk aşılama sürecini değerlendirdi | Video
Aşılar arasında tercih yapma durumunda değiliz. Devletin bize ücretsiz temin ettiği koronavirüs aşısını merkezlerimizde bize uygulayacak doktorlarımız ve sağlık çalışanları aracılığı ile sıramız gelince yaptıracağız.
YAŞLILARA EK DOZ DÜŞÜNÜLEBİLİR ANCAK ŞU AN BÖYLE BİR ÖNERİ DE PLANLAMA DA YOK
Yaşlılarda yaş arttıkça vücut bağışıklığı zayıflar. Genel bir zayıflama olur. Dolayısıyla yaş arttıkça aşılara karşı geliştirilen antikor durumu da azalmaktadır. Bu nedenle yaşlılar için aşı ve antikor durumu izlenecektir. Gerekirse ek doz düşünülebilir ileride. Ancak dediğim gibi bu bir çalışma sonrası kararlaştırılır. Sadece daha ileri yaşlarda gençlere göre antikor cevabı daha düşük kalabilir.
Bunu geçmiş aşılardan elde edilen tecrübeye göre söylüyoruz.