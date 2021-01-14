Video Haber Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk aşılama sürecini değerlendirdi | Video

Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk aşılama sürecini değerlendirdi | Video

Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk aşılama sürecini değerlendirdi | Video
14.01.2021 | 09:28

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede tarihi gün! Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci başladı. Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel araçlarla İstanbul'daki hastanelere dağıtılmıştı. Bugün itibariyle sağlık saçlışanlarının aşılanmasına başladı.

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