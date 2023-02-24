Rokanın Faydaları Nelerdir? Roka Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Günümüzde artık her sofrada yer alan roka pazarlarda ve manavlarda rahatlıkla bulunabiliyor. Fiyat bakımından ucuz ama sağlık açısından çok yararlı olan bu bitki türü adeta şifa kaynağı. En çok Akdeniz salatasında kullanılan roka kış boyunca taze taze tüketilebilir. Rokanın cilde faydaları ve hamilelikte roka faydaları gibi konu başlıklarını ele alacağız. İşte roka ile merak edilen soruların yanıtı…

ROKANIN FAYDALARI

Rokanın insan sağlığına olan faydaları aslında saymakla bitmiyor. Çok basit bitki gibi gözükse de insan sağlığı için birebir mucizevi bir bitki diyebiliriz. Bu konuda sizleri daha fazla bekletmeden rokanın yararlarından bahsedelim:

Vücudun direncini arttırır.

Kanın ihtiyacı olan oksijen değerini yükseltir.

Hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

A vitamini bakımından zengindir.

Kemik sağlığı için yararlıdır.

Diş ve göz sağlığı için faydalıdır.

Görme yeteneğini arttırarak yaşlılıkta görme sorunlarının önüne geçer.

K vitamini bakımından zengindir.

Beyindeki hafızayı geliştirir.

Unutkanlık riskini azaltır.

Kanserli hücre oluşumunu engeller.

Vücudun B vitamini ihtiyacını düzenli tüketilirse karşılar.

Üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Boğazdaki balgamı söktürür.

Vücuttaki toksini atar.

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Rokanın cilde faydaları

Roka içerisindeki mineraller sayesinde ciltteki gözenekleri açar ve tazeler. Vitamin bakımından zengin olan roka cildin canlı görünmesini sağlar ayrıca yıpranmış cildin onarılmasında yardımcı olur. İleri yaşlarda görülecek cilt kırışıklığını önler.

Hamilelikte rokanın faydaları

Roka A vitamini bakımından güçlü olduğu için kemik sağlığı için önemlidir. Anne ve bebek gelişimi için roka tüketimi yapılabilir. Fakat günlük belirli oranda tüketilmesi önerilir. Aşırı tüketimi anneye zarar verebilir.

Rokanın cinselliğe faydaları

Bazı araştırmalara göre rokanın iktidarsızlık problemine iyi geldiğini ortaya koymuştur. Rokada bulunan A, B ve K vitaminleri ayrıca mineraller cinsel sağlığa iyi geldiği düşünülmektedir. Düzenli roka tüketerek cinsel sağlığınızı test edebilirsiniz.

Roka zayıflatır mı?

En çok merak edilen sorulardan birisi de bu. Diyet yapanlar listelerinde genellikle salata tarzı yemekler olur. Bu salatalar içinde yeşillik olarak roka da yer alır. Roka sindirim sistemini hızlandır ve vücuttaki toksinleri atar. Kilo vermek isteyenler yemeklerin yanında roka seçeneğini de ekleyebilirler. Aşağıdaki besin değerlerine bakarak rokanın kalorisi ve besin değerlerini öğrenebilirsiniz.

ROKANIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

20 gram roka 5 kaloridir.

20 gram roka besin değeri %48 Karbonhidrat, %32 Protein, %19 Yağ içerir.

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ROKANIN ZARARLARI

Her bitki gibi rokanın da aşırı tüketimi insan sağlığı açısından zararlıdır. Roka birçok hastalığa şifa olurken günlük tüketilmesi gereken miktarı aşarsanız midenizde yanma ve ağrı oluşabilir.

Roka mideye dokunur mu?

Gastrit ve ülser gibi rahatsızlığınız varsa rokayı fazla tüketmeyin. Tadı ekşi ve içerisindeki maddeler midenize etki edebilecek türden olduğu için şikâyetleriniz artabilir. Bu da mideye dokunur.

Roka tansiyon yükseltir mi?

Hipertansiyona karşı en iyi besinler arasında roka da yer almaktadır. Roka yüksek tansiyonu dengeler. Bu yüzden tansiyonu yükseltmez, yüksek tansiyonu düşürebilir. Rokayı taze ya da pişirilmiş şekilde tüketebilirsiniz. Rokanın tansiyona etkisi uzmanlar tarafından bu şekilde değerlendirilmiştir. Tansiyon hastaları için sağlıklı bir besin kaynağı diyebiliriz.

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