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haberi | Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ekonomiye ilişkin kanun teklifi 'ye sunuldu

haberi: Türkiye'deki milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ekonomiye yönelik kanun teklifi 'ye sunuldu. Söz konusu kanun teklifinde İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 17:00 Son Güncelleme: 14.7.2020 17:08 ABONE OL
Son dakika haberi | Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Son dakika haberi... İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Son dakika haberi | Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
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