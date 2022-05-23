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Giriş Tarihi: 23.5.2022 10:45

Spotify'dan K-Pop severleri sevindirecek haber

Spotify’dan K-Pop severleri sevindirecek haber

Geçtiğimiz yıl karışık çalma özelliğini tanıtan Spotify, Cuma günü K-pop sanatçılarını içerecek şekilde genişlettiğini duyurdu.

Spotify , kullanıcıların dinleme tercihlerine göre paylaşılan çalma listelerini oluşturduğu özelliği Mart ayında tanıttı. 'Blend çalma listeleri' ile birlikte 10 kişiye kadar, sevdiğiniz sanatçılarla müzik keşif özelliğini birleştirerek harmanlayacağınız özelliği duyuran Spotify, karışık K-Pop çalma özelliğini de tanıttı.

Arasında BTS,Stray Kids, ENHYPEN, TOMORROW X TOGETHER, Nmixx ve AB6IX'in yer aldığı K-Pop Blend özelliği, sevdiğiniz şarkıları karıştırarak size bir liste oluşturacak.

Çalma listesini oluşturduktan sonra sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceksiniz.

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Spotify'dan K-Pop severleri sevindirecek haber
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