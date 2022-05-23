Spotify’dan K-Pop severleri sevindirecek haber

Spotify , kullanıcıların dinleme tercihlerine göre paylaşılan çalma listelerini oluşturduğu özelliği Mart ayında tanıttı. 'Blend çalma listeleri' ile birlikte 10 kişiye kadar, sevdiğiniz sanatçılarla müzik keşif özelliğini birleştirerek harmanlayacağınız özelliği duyuran Spotify, karışık K-Pop çalma özelliğini de tanıttı.