iOS 11.2.1 sonrası iPhone'ların şarjı daha hızlı mı azalıyor?

Apple bir süre önce iOS 11.2.1 güncellemesini yayınlamıştı. Bu güncelleme temelde kullanıcılar için Ev uygulamasındaki HomeKit aksesuarlarına uzaktan erişimi geri yüklüyor. Bununla birlikte iPhone X, iPhone 8 Plus ve iPhone 8'de kamerada otomatik odaklamayı imkansız hale getiren bir problemi düzeltiyor. Görünüşe göre 11.2.1 güncellemesi bazı iOS kullanıcılarının pil ömrünü kısaltmış.

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KULLANICILARIN ŞİKAYETLERİ VAR

Çeşitli internet topluluklarında (Mesela MacRumors'te) 11.2.1'nin pil performansını düşürmesinden söz ediliyor. Mesela MacRumors forumlarında açılan bir konuda, The_MutenRoshi nickli kullanıcı iPhone X'inde şarjın hızlı azaldığını hatta telefonu kullanmadığı zamanda da bu durumun devam ettiğini belirtiyor.

Twitter'da ise konuyla ilgili benzer şikayetler var. Şarjın hızlıca azaldığını yazan tüketici mesajları var. Bu arada konu belirli bir modele özgü değil. Şikayet mesajlarına bakarsak, iPhone 6, iPhone 6s Plus, iPhone 7 ve diğer modellere sahip olan birçok kullanıcı aynı durumdan yani kullanım süresinin 11.2.1'den sonra kısaldığından bahsetmiş.

İPHONE X İNCELEMESİ

Bendeki iPhone X'in durumu da 11.2.1'den sonra değişti. Gece şarjı %100 olan telefona sabah baktığımda %68-70 şarjla karşılaşıyordum. Yani bir gecede şarj %29-30 oranında düşüyordu. WiFi, Bluetooth, mobil veri gibi bağlantılar ve arka planda çalışan uygulamalar kapalıydı. Cihazı sıfırladıktan sonra problem düzeldi.

Konuyu biraz daha araştırdığımda ise Apple destek forumlarında, "Bir gecede tüm şarjı biten iPhone X" konusuyla karşılaştım.

PİL KONUSUNDA NE YAPILABİLİR?

Forumlarda telefonlarını yeniden başlatınca bir gecede şarjın yüksek seviyede düşmesi sorununun düzeldiğini belirtenler var. Aynı şekilde yazılımın temiz şekilde yeniden yüklenmesi veya sıfırlamada, şarjın hızlı azaltmasını engelleyebiliyor. En azından bu şekilde sorunu çözdüklerini söyleyenlerin mesajları bulunuyor. Ben ise sıfırlayarak bu işin önüne geçebildim. Ayrıca daha önceden hazırladığımız rehberden de yararlanarak, pil ömrünü uzatabilirsiniz.

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