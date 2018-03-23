Samsung Galaxy Note 8 Android 8.0 Oreo güncellemesi Türkiye'de yayınlandı!

Daha önce Samsung Türkiye tarafından yapılan duyuruda Galaxy Note 8'in planlanan Android Oreo güncelleme tarihi 30 Mart olarak görünüyordu. Ancak güncelleme planlanandan daha erken bir vakitte geldi. Galaxy Note 8 için beklenen Android 8.0 Oreo güncellemesi ülkemizde çıktı. Eğer Note 8 kullanıyorsanız, ekranınızda güncelleme uyarısı alabilirsiniz.

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GÜNCELLEME YAPMADAN ÖNCE BUNLARA DİKKAT EDİN!

Güncellemeyi yüklemeden önce WiFi ağına bağlı olduğunuzdan emin olun. Mobil bağlantı üstünden Oreo güncellemesini indirmeniz kotanızın boşa harcanmasına veya ekstra ücret ödemenize neden olur. Ayrıca telefon şarjının en aşağı %50 dolu olmasına dikkat edin, hatta imkanınız varsa telefonunuzu tamamen şarj etmeniz daha iyi olacaktır. Bununla birlikte güncellemeden önce ne olur olmaz diye telefondaki önemli verilerinizin yedeğini almayı unutmayın.

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GALAXY NOTE 8 GÜNCELLEMESİNİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Note 8 güncellemesinin boyutu tam olarak 1471.27 MB. Yazılım paketi içinde Android Oreo ile birlikte Samsung Experience 9.0 yer alıyor. Bununla birlikte Android'in mart ayı güvenlik yükseltmeleri de bulunuyor.

Listelenenlere göre biyometrik bilgiler kısmında bir takım yenilikler var. Samsung, güvenliği artırmak için biyometrik verileri kullanan özellikleri sadece güvenli ekran kilidi türleriyle kullanıldığı belirtiyor. Güvenli olmayan bir ekran kilidi türüne geçilince Samsung Pay ve Samsung Pass gibi uygulamalardaki kilit açma ve doğrulama için biyometrik doğrulama işlem dışı kalıyor.

Quick Panel ve ana ekranda da değişiklikler var. Ayrıca Samsung klavyede araç çubuğu yararlı işlevlere hızlı erişim sağlıyor. Daha çok yüksek kontrastlı klavye mevcut durumda.

Güncellemenin dikkat çeken kısımlarından biri ise performans ve pil ömrü üzerinde yapılan yenilikler. Güney Koreli üretici açıklamasında "Performans ve pil ömrünü iyileştirmek için arka plan servislerinin kısıtlandınığı" vurguluyor.

Güncelleme içeriğinde kilit ekranı, Always On Display, Edge ekranı, Samsung Cloud için de bir takım yenilikler var.

Alttaki listeden ayrıntılara ulaşabilirsiniz.