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Galaxy S9 kırılma testinde!

Samsung'un yeni üst seviye akıllı telefonları Galaxy S9'ların kırılabilirlik raporları yayınlandı. Galaxy S9'ların kolay kırılıp kırılmadığı belli oldu.

EMRE ÇETİNKAYA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 23:12 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 01:49
Galaxy S9 kırılma testinde!

?Samsung, Galaxy S9 ve S9+ modellerinde % 20 daha kalın bir Gorilla Glass 5 cam ve önceki modellerle karşılaştırıldığında daha sert, 7 serisi alüminyum çerçeve kullandığını açıklamıştı. Yani Samsung Galaxy S9'lar dayanıklılık anlamında teoride geliştirilmiş durumdalar. Peki telefonların kırılabilirlik durumları nasıl?

Square Trade tarafından yapılan testlerde cihazların kırılabilirlik raporları hazırlandı. Testlere göre Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın sırasıyla 71 ve 76 puan kırılabilirlik puanı bulunuyor. Yani telefonlar orta-üst seviye kırılabilirlik riskine sahipler. Önceki S8 ve S8+ modelleri ise 76 ve 77 puan almışlar.

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Teste göre bu cihazlar arasında kırılabilirlik anlamında pek bir fark yok ama az da olsa yeni modeller daha düşük riske sahip.

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Galaxy S9 kırılma testinde!
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