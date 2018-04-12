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'a patent davasında dev ceza

, 3 uygulamada kullandığı 4 patent nedeniyle VirnetX firmasına 502,6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldu.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 22:25 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 02:01
Apple'a patent davasında dev ceza

Bloomberg'in haberine göre, Teksas Eyaleti Federal Bölge Mahkemesi Apple Inc. şirketini FaceTime, iMessage ve VPN on Demand uygulamalarında VirnetX'e ait 4 patente ait teknolojiyi izinsiz kullandığı gerekçesiyle şirkete 502,6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

ile VirnetX arasındaki dava 2010 yılından bu yana devam ediyordu. Şirket, Apple'ı patente konu özgün teknolojileri izinsiz olarak sahiplenmekle suçluyordu. Söz konusu teknolojilerin internette güvenli iletişime olanak sağladığı ifade ediliyordu.

Uzun süre patent dairesi, yerel mahkemeler ve bölge mahkemesi arasında gidip gelen davada, en son jüri Apple'ı 302 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmiş, mahkeme yargıcı cezayı 439,7 milyon dolara çıkarmıştı. Apple, kararı temyize götürmüştü.

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Apple'a patent davasında dev ceza
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