Facebook çalışanları yılda ne kadar kazanıyorlar?

31 Mayıs'taki yatırımcılar toplantısı öncesinde Proxy Statement adı verilen finansal beyannamesini yayınlayan dünyanın en büyük sosyal ağı, Facebook çalışanlarının yıllık çeyrek milyon dolara yakın kazandıklarını açıkladı.

2017 yılında Facebook'taki ortalama yıllık ücret 240.430 dolar olarak duyuruldu.

Medyan ortalama hesabı, CEO hariç 25 bin Facebook çalışanının ücretlerine göre sıralanması ve sıranın tam ortasındaki kişinin ücretiyle bulundu. Bu ücretin maaşın yanı sıra primler ve hisse opsiyonlarını da içerdiğini belirtmekte fayda var.

Facebook'un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg'in ise 2017 yılında 8,5 milyon dolar prim aldığı, bunun ortalama bir Facebook çalışanından 37 kat fazla olduğu belirtildi.

Facebook'tan 1 dolarlık sembolik bir ücret alan Zuckerberg'in 8,5 milyon dolarlık priminin 7,3 milyon doları güvenlik, 1,5 milyon doları ise seyahat harcamalarında kullanıldı.

Zuckerberg kendisine şirkette %60'lık söz hakkı sağlayabilecek kadar B sınıfı hisse senedine sahip. 67 milyar dolar değerinde hissesi bulunan CEO'nun asıl kazancı, Facebook'un hisse performansına bağlı.

Habertürk'e göre, Facebook'taki ortalama ücret, rakibi Twitter'dakinden bir hayli yüksek. Twitter'da ortalama yıllık ücret 161.860 dolar olarak açıklandı.

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