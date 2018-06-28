Küçük boyutlu Instagram Lite duyuruldu!

Instagram geçtiğimiz günlerde 60 dakikaya kadar video yayınına imkan veren IGTV servisini tanıtmış ve 60 saniye video sınırını ortadan kaldırmıştı. Şimdi de Android için Instagram Lite adlı uygulamayı Google Play App Store'da kullanıma sundu.

Sadece 573 kilobayt olan Instagram Lite, Instagram'in 32 megabaytlık ana uygulamasının 1 / 55'i. Ana akışı veya Hikayelere bakabilir, Hikayeleri izleyebilir, paylaşım yapabilir veya Keşfet sayfasına göz atabilirsiniz. Ancak şu anda video paylaşımı yapamıyor ve DM atamıyorsunuz.

Instagram Lite, mobil kullanıcılar arasında yaygın olarak görülen daha az depolama alanı, daha yavaş ağ bağlantıları veya büyük veri paketlerini karşılayamayan eski telefonlarda için tasarlandı. Kullanıcıların Instagram Lite uygulamasını yüklemek için fotoğrafları veya diğer uygulamalarını silmesi gerekmiyor.

Milliyet'in haberine göre, Instagram geçtiğimiz hafta IGTV'de 1 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Her dört ayda bir 100 milyon kullanıcıya ulaşıyor, bunun çoğu gelişmekte olan ülkelerden geliyor. Snapchat, ABD'li gençlere odaklanmak için uluslararası pazarları ihmal etti. Instagram ise bu alana yoğunlaştı. WhatsApp'ın Snapchat Hikaye klonları Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerdeki büyük kullanıcı tabanlarını ele geçirdi.

Instagram Lite, Meksika'da yaşayanlar için indirilmeye sunuldu. Uygulamanın apk dosyasını internette indirerek Instagram Lite'ı test edebilirsiniz.

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