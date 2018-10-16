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8 maddede günümüz i

lik, insanların sürecindeki zorlu ve önemli süreçlerden biri. Ergen çocuk sahibi olan ailelere bu konuda büyük görevler düşüyor. Her neslin ergeni bir önceki dönemden farklı olduğunu belirten gelişim psikolojisi uzmanı Prof. Dr. Nermin Çelen, özellikle orta sınıf gelir grubunda olup ye hazırlanan gençlere yönelik çarpıcı bulguları özetledi.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 10:46
8 maddede günümüz ergeni

Prof. Dr. Çelen, sekiz başlıkta 'günümüz i'ni anlatırken ailelere de önerilerde bulundu:

TEKNOLOJİ İÇİNE DOĞAN NESİL

Şimdiki yetişkinlerin hayatına televizyon 20'li yaşlarında girmişken akıllı cep telefonu, bilgisayar, internet, video oyunları günümüz ergeninin olmazsa olmazları haline geldi. nin gelişmesi çok güzel ama kullanmayı iyi bilmek gerekiyor. Gece yatakta bile telefonları açık. Sanal arkadaşlıkların, kavgaların, gürültülerin ortaya çıktığı internet dünyasında yetişen bir var.

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8 maddede günümüz ergeni
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