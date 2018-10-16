8 maddede günümüz ergeni

Prof. Dr. Çelen, sekiz başlıkta 'günümüz ergeni'ni anlatırken ailelere de önerilerde bulundu:

TEKNOLOJİ İÇİNE DOĞAN NESİL

Şimdiki yetişkinlerin hayatına televizyon 20'li yaşlarında girmişken akıllı cep telefonu, bilgisayar, internet, video oyunları günümüz ergeninin olmazsa olmazları haline geldi. Teknolojinin gelişmesi çok güzel ama kullanmayı iyi bilmek gerekiyor. Gece yatakta bile telefonları açık. Sanal arkadaşlıkların, kavgaların, gürültülerin ortaya çıktığı internet dünyasında yetişen bir gençlik var.