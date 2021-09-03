ABD'nin son Kabil operasyonu: Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi | Video
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İsrail güçleri Kudüs'te okula baskın yaparak müdürü gözaltına aldı | Video 01.09.2021 | 13:25
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Hindistan'da fırtınanın ardından "su hortumu" meydana geldi | Video 01.09.2021 | 12:53
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Afganistan'daki son hamlesi uydu fotoğrafları ile ortaya konuldu. CIA, Afganistan'daki son üssünü boşaltırken iki operasyon yürüttü.