Video Dünya ABD'nin son Kabil operasyonu: Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi | Video

ABD'nin son Kabil operasyonu: Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi | Video

ABD'nin son Kabil operasyonu: Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi | Video
03.09.2021 | 14:38

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Afganistan'daki son hamlesi uydu fotoğrafları ile ortaya konuldu. CIA, Afganistan'daki son üssünü boşaltırken iki operasyon yürüttü.

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