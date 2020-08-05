Video Dünya Beyrut’taki dev patlamada kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kamerada | Video

Beyrut’taki dev patlamada kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kamerada | Video

Beyrut’taki dev patlamada kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kamerada | Video
05.08.2020 | 16:49

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen dev patlama anında bir kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kameralara yansıdı.

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