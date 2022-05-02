Video Dünya Fas'ta iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı | Video
Fas'ta iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı | Video

Fas'ta iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı | Video

02.05.2022 | 14:13

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Fas'ta iki yılın ardından Covid-19 salgını kısıtlamaları olmadan bayram namazını kılmak için binlerce kişi, Sela kentindeki namazgaha akın etti.

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Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için Sela kentindeki namazgaha akın etti. İki yılın ardından Covid-19 kısıtlamaları olmadan namazgahta bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazını kıldı. Namazın ardından okunan hutbede, kardeşliğe ve Kur'an ayı Ramazan vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa kaynağı olduğuna değinildi. Hutbenin sonunda da tüm Müslüman alemi için dua edildi.

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