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Fas'ta iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı | Video 02.05.2022 | 14:13
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Saraybosna’da Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti | Video 02.05.2022 | 12:54
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Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı | Video 02.05.2022 | 12:12
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Berlin'de bayram namazı kılındı | Video 02.05.2022 | 10:49
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Kırgızistan’da bayram namazı kılındı | Video 02.05.2022 | 09:59
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Mısır’da alevlerin ortasında kalan çocuk balkondan atladı | Video 01.05.2022 | 15:44
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Times Meydanı'nda şampiyonluk horonu | Video 01.05.2022 | 12:24
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Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan’a çağrı: "Bizi kurtarın" | Video 01.05.2022 | 11:46
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Kiev’e sürpriz ziyaret | Video 01.05.2022 | 11:41
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Filipinler’de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü | Video 29.04.2022 | 16:31
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Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video 29.04.2022 | 12:56
04:10
İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı | Video 29.04.2022 | 12:56
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SON DAKİKA: Kiev'e füze saldırısından yeni görüntüler kamerada | Video 29.04.2022 | 11:11
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Bombayla uçağa binmek istediler, havaalanı bir anda karıştı | Video 29.04.2022 | 10:07
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SON DAKİKA! Irak’ta AVM’de patlama | Video 28.04.2022 | 11:32
Fas'ta iki yılın ardından Covid-19 salgını kısıtlamaları olmadan bayram namazını kılmak için binlerce kişi, Sela kentindeki namazgaha akın etti.