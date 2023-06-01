İngiliz basını: "Seçimin kaybedeni yalnızca Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA oldu" | Video

Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili yorumların yapıldığı programda, "En büyük kaybeden sadece muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA de oldu" denildi. ABD'nin Türkiye'ye karşı ekonomik savaş ilan ettiğine dair ifadeler de dikkat çeken diğer nokta oldu.