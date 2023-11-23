İsrail, Filistinli çocukları öldürmeyi "Çim biçmek" olarak tanımlıyor | Video
Yahudi kökenli siyaset bilimci ve aktivist Norman Finkelstein, işgalci İsrail hakkında tüyler ürperten bir açıklamada bulundu. İsrail'in yıllardır sistematik şekilde aynı işgal politikasını uyguladığını belirten Norman Finkelstein, "İsrail, Gazze'de çocukları öldürmeyi 'Çim biçmek' olarak adlandırıyor. Bu ne anlama geliyor, biliyorsunuz." diye konuştu.
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